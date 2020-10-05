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05.10.2020 19:21
Рубрика: Власть

Провалов не потерпим

При реализации нацпроектов в Сибири выявили три тысячи нарушений
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(8278)
Реализация национальных проектов стала центральной темой обсуждения на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в Новосибирске. По данным секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в Сибирском федеральном округе только в 2020 году благодаря работе надзорных органов удалось не допустить бесцельных трат и хищений из бюджета на 13,8 млрд рублей. Правда, большинство нарушений в сфере нацпроектов на уголовные дела пока не тянут, поэтому должностных лиц наказывают в дисциплинарном и административном порядке. Но без преступлений тоже, к сожалению, не обходится. Так, в СибФО расследуется 29 уголовных дел, связанных с нацпроектами. Шесть из них носят коррупционный характер.

Секретарь Совбеза назвал сибирские регионы, где нацпроекты проваливаются чаще всего. Антирейтинг возглавила Республика Хакасия, прогремевшая на всю страну с нацпроектом "Демография". Об уголовном деле с ущербом в 95 миллионов рублей стало известно в начале года. Обнаружилось, что республиканские власти приобрели для трех детских садов здания, которые никак не могли принять ребятишек. Это были недострои без окон, дверей, крыш и, тем более, оборудования, их готовность следствие оценило на 20-50 процентов. Но из бюджета за них заплатили как за готовые помещения, и были подписаны акты приемки-передачи с недостоверными сведениями.

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"Детсадовское" уголовное дело расследуется по статье УК о служебном подлоге (максимальное наказание - до 4 лет лишения свободы). Обыски прошли в республиканском минобразования, где пытались все списать на гарантийные обязательства застройщиков.

Еще два региона, которые Николай Патрушев включил в тройку худших, - Томская и Кемеровская области. В Томской области прокуратура, надзирающая за реализацией нацпроектов, сообщала о возбуждении уголовного дела по статье УК о незаконном использовании документов для создания юрлица. По информации надзорного органа, на территории Томска было открыто юрлицо, которое фирма, находящаяся в другом регионе и занимающаяся проектными работами, использовала для вывода денежных средств. Кстати, по словам Патрушева, использование в финансовых расчетах фирм-однодневок или подставных ИП - одно из распространенных нарушений при выполнении нацпроектов.

Патрушев назвал сибирские регионы, где нацпроекты проваливаются чаще всего. Антирейтинг возглавила Республика Хакасия, прогремевшая на всю страну с нацпроектом "Демография"

Что касается Кузбасса, то здесь больше всего "пострадал" нацпроект "Жилье и городская среда": в 2020 году выявлены и неоплата муниципальных контрактов, и срыв сроков со стороны подрядчиков, и использование недостоверных сведений для получения субсидий.

"Засветился" и нацпроект "Культура" - в городе Анжеро-Судженске. Здесь бюджетное учреждение культуры решило создать виртуальный концертный зал. Объявило аукцион и определило победителя - некое юрлицо, единственным учредителем которого оказался работник этого же учреждения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Новосибирская область СФО Хакасия СФО Томская область СФО Кемеровская область Национальные проекты 2019-2024

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