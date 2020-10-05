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05.10.2020 15:49
Рубрика: Происшествия

В Хакасии создавший ОПГ чиновник осужден на 16 лет

Текст: Алексей Кобелев

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова и еще шести членов организованной преступной группы. Как сообщает Следственный комитет РФ, их признали виновными в совершении крупного мошенничества и получении взяток. Преступления были совершены в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Фото: iStock
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Следствие и суд установили, что в состав ОПГ, помимо Владимира Бызова, входили еще шесть человек, а роли в самой группе были распределены. Каждый из них получил наказание именно в зависимости от степени своего участия в преступных схемах.

Следственные органы обвинили Бызова в том, что он "осуществлял организационные и управленческие функции, координировал действия участников, аккумулировал денежные средства, получаемые соучастниками в результате преступной деятельности".

В суде было доказано, что сама группа была создана для хищения бюджетных и внебюджетных средств, которые выделялись на закупки медицинских товаров для учреждений здравоохранения и управления капитального строительства.

Кроме того, в материалах уголовного дела фигурировали эпизоды преступной деятельности, связанной с получением взяток в особо крупном размере в виде денег и иного имущества в качестве заранее оговоренного денежного "отката" в размере от 10 до 20 процентов от суммы каждого государственного контракта. За вознаграждение к закупкам допускали только заранее определенных поставщиков.

"Участники организованной группы в 2015-2016 годах намеревались совершить хищение более 228 миллионов рублей, из которых 47 миллионов рублей были ими похищены, - говорится в сообщении СК РФ. - Кроме того, в 2016 году осужденными получены от представителей коммерческих организаций, в интересах которых были организованы аукционы, взятки в виде денег на общую сумму свыше 55 миллионов рублей".

Задержали членов группировки еще в декабре 2016 года. Самое суровое наказание получил Владимир Бызов. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 85 миллионов рублей. Остальные члены группы также получили длительные сроки заключения и крупные штрафы. Лишь двоим из них относительно повезло - суд учел их нахождение под стражей все прошедшее время и постановил считать назначенное им наказание отбытым, освободив от него.

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