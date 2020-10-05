В Красноярском крае сообщили об изъятии документов в стройнадзоре

Сотрудники правоохранительных органов изымают документы в краевой службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Об этом со ссылкой на собственный источник в ведомстве сообщает ТАСС.

Уточняется, что изымаются документы, связанные с несколькими специализирующимися на проведении санитарно-эпидемиологических исследований лабораториями.

"Правоохранительные органы изымают протоколы лабораторий, потому что поступили заявления на несколько лабораторий, которые выполняли санитарно-эпидемиологические исследования. И вот у нас берут эти протоколы", - сообщил собеседник.

При этом он подчеркнул, что проводимые мероприятия не имеют отношения к текущей деятельности службы строительного надзора и жилищного контроля. Официальных комментариев по данному факту правоохранительные органы пока не дали.

Краевая служба наделена целым рядом функций и полномочий. В частности, на нее возложено осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе по соблюдению требований к использованию и содержанию жилых помещений.