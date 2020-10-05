В Кузбассе будут судить организаторов секс-бизнеса с несовершеннолетними

В Новокузнецке передано в суд дело девяти местных жителей, обвиняемых в организации бизнеса по оказанию секс-услуг, в который вовлекали несовершеннолетних.

По версии следствия, группу, занимавшуюся незаконным бизнесом с апреля 2014-го по декабрь 2017 года, создал 34-летний новокузнечанин. В нее входили исполнитель, который подыскивал девушек, диспетчеры, принимавшие заказы, и водители. Реклама "агентства" размещалась в интернете, для работниц ежемесячно арендовали квартиры, где те жили и принимали клиентов.

За три с лишним года в бизнес вовлекли тридцать девушек, в основном из неблагополучных семей. Двое из них были несовершеннолетними. Преступная группа вела бухгалтерию. Во время обысков оперативники изъяли у них журналы учета, где фиксировались суммы, полученные за секс-услуги (от 1600 до 2500 рублей).

В декабре 2017-го группа распалась из-за возникших разногласий. После этого 34-летний мужчина с супругой и 29-летней дамой, занимавшей должность диспетчера, организовал новое дело, аналогичное прежнему. По тому же пути пошла и 30-летняя диспетчер, привлекшая к работе 25-летнюю местную жительницу.

Деятельность сутенеров полицейские пресекли летом 2019 года. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и признали вину. Дела в отношении организаторов обеих групп, заключивших досудебные соглашения со следствием, были выделены в отдельные производства.

- В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в организации занятий проституцией, в том числе, с привлечением несовершеннолетних, с применением насилия или угрозой его применения, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, совершенное организованной группой, а также вымогательстве, - рассказали в СК РФ по региону. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.