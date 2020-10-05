В Кузбассе будут судить организаторов секс-бизнеса с несовершеннолетними

Новости

Нацбанк Киргизии рекомендовал финансово-кредитным учреждениям приостановить деятельность 08:23
В Бразилии появился свой "Призрачный гонщик" 08:22
В результате столкновений митингующих с милицией в Бишкеке погиб один человек 08:18
В Великих Луках число пострадавших после линейки детей выросло до 14 08:12
Наталья Сергунина: Несырьевой экспорт московских компаний увеличился на треть 07:55
На Красноярск обрушился многочасовой снегопад с дождем 07:45
Петр Бирюков: Выполнено более 2 тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей 07:15
Глава Киргизии не исключил аннулирования итогов выборов 07:11
В Свердловской области загорелся торговый центр 07:04
Президент Киргизии рекомендовал ЦИК изучить результаты выборов 06:58
Главный инфекционист США не исключил ухудшения состояния Трампа 06:50
Прокуратура Нью-Йорка допросила сына Трампа 06:30
Ученые: На дне океанов находятся миллионы тонн пластика 06:11
Борис Джонсон выделит миллионы фунтов на строительство ветряных станций 05:51
Госсекретарь США прибыл в Японию 05:50
Белый бриллиант продан на аукционе почти за 16 миллионов долларов 05:42
В Якутии на реке Алдан произошел разлив нефтепродуктов 05:39
В США за сто долларов можно купить монету "Трамп побеждает COVID" 05:31
В Бишкеке загорелось здание парламента страны 05:00
Шторм "Дельта" над Атлантикой усилился до урагана 04:45
Трамп призвал американцев не бояться коронавируса 04:24
МВФ одобрил второй транш льгот по кредитам для 28 стран 04:13
Врач рассказал о неожиданной пользе защитных масок 03:53
SpaceX получила новый контракт от Пентагона 03:50
В Сирии стартовал первый после войны международный велопробег 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие сайты помогут решить рабочие вопросы
Какие сайты помогут решить рабочие вопросы
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Задайте вопрос министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву
Задайте вопрос министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву
05.10.2020 17:05
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе будут судить организаторов секс-бизнеса с несовершеннолетними

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Новокузнецке передано в суд дело девяти местных жителей, обвиняемых в организации бизнеса по оказанию секс-услуг, в который вовлекали несовершеннолетних.

По версии следствия, группу, занимавшуюся незаконным бизнесом с апреля 2014-го по декабрь 2017 года, создал 34-летний новокузнечанин. В нее входили исполнитель, который подыскивал девушек, диспетчеры, принимавшие заказы, и водители. Реклама "агентства" размещалась в интернете, для работниц ежемесячно арендовали квартиры, где те жили и принимали клиентов.

Издатель журнала "Флирт" вновь задержан в Москве за организацию проституции

За три с лишним года в бизнес вовлекли тридцать девушек, в основном из неблагополучных семей. Двое из них были несовершеннолетними. Преступная группа вела бухгалтерию. Во время обысков оперативники изъяли у них журналы учета, где фиксировались суммы, полученные за секс-услуги (от 1600 до 2500 рублей).

В декабре 2017-го группа распалась из-за возникших разногласий. После этого 34-летний мужчина с супругой и 29-летней дамой, занимавшей должность диспетчера, организовал новое дело, аналогичное прежнему. По тому же пути пошла и 30-летняя диспетчер, привлекшая к работе 25-летнюю местную жительницу.

Деятельность сутенеров полицейские пресекли летом 2019 года. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и признали вину. Дела в отношении организаторов обеих групп, заключивших досудебные соглашения со следствием, были выделены в отдельные производства.

В Саранске похитили девушку, чтобы вовлечь ее в проституцию

- В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в организации занятий проституцией, в том числе, с привлечением несовершеннолетних, с применением насилия или угрозой его применения, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, совершенное организованной группой, а также вымогательстве, - рассказали в СК РФ по региону. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в СБ ООН
Трамп заявил о скором возвращении к предвыборной кампании
Названа группа людей с врожденной защитой от COVID-19
Роспотребнадзор: Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь антитела к COVID-19
В РПЛ допустили возможность закрытия трибун из-за коронавируса
В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения