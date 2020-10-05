ГП считает, что у сбежавших заключенных в Дагестане был сообщник

Кто-то мог оказать помощь шестерым заключенным в совершении побега из колонии в Дагестане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

В частности, сообщается, что сотрудники республиканской прокуратуры провели проверку после побега осужденных. В пресс-службе ведомства отмечается, что прокуратурой взяла на контроль расследования уголовных дел, возбужденных по статьям, связанных с побегом из места лишения свободы, халатностью, превышением должностных полномочий и пособничеством в побеге.

Напомним, ранее сбежавшим заключенным было предъявили обвинение. Осужденные сбежали 22 сентября из колонии по вырытому подземному тоннелю.