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05.10.2020 17:43
Рубрика: Происшествия

В Махачкале на приеме у стоматолога у ребенка остановилось сердце

Текст: Руслан Мельников

Трагедией закончился визит трехлетнего мальчика в частную стоматологическую детскую клинику Махачкалы.

В Ростовской области возбудили дело о смерти ребенка в больнице

По версии следствия, во время лечения у ребенка произошла остановка сердца, и он впал в кому.

"Врачи стоматологии провели реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу", - сообщили в управлении СК РФ по Республике Дагестан.

Спасти мальчика не удалось. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Судебные эксперты выясняют, насколько качественно были оказаны медицинские услуги, и устанавливают причины смерти мальчика.

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