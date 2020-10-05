В Махачкале на приеме у стоматолога у ребенка остановилось сердце

Трагедией закончился визит трехлетнего мальчика в частную стоматологическую детскую клинику Махачкалы.

По версии следствия, во время лечения у ребенка произошла остановка сердца, и он впал в кому.

"Врачи стоматологии провели реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу", - сообщили в управлении СК РФ по Республике Дагестан.

Спасти мальчика не удалось. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Судебные эксперты выясняют, насколько качественно были оказаны медицинские услуги, и устанавливают причины смерти мальчика.