Рюмочная выплатит компенсацию жительнице дома за ночной шум

Рюмочная была открыта на первом этаже многоквартирного дома. Проработала недолго, но за это время успела наделать шума. В самом прямом смысле слова.
"В период работы кафе "Рюмочная" ответчик неоднократно в ночное время включал громкую музыку, нарушал тишину и покой граждан, проживающих в доме, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Мурманской области. - По данному факту истец обращалась в правоохранительные органы, в результате чего директор ООО "Рюмочная" неоднократно привлекался к административной ответственности".
Женщина, подавшая в суд, была не единственной, кто страдал от чужих ночных увеселений. В свое время, пока рюмочная гремела по округе, жильцы дома завалили жалобами и полицию, и прокуратуру.
В ходе прокурорской проверки, в частности, выяснилось, что хозяева рюмочной изменили фасад дома без разрешения собственников общедомового имущества. А еще в заведении нарушался закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Из чего можно предположить, что там стоял дым коромыслом.
А полиции прокуратура указала на "отсутствие профилактической, разъяснительной работы с гражданами, ведущими аморальный образ жизни, проживающими в Ленинском административном округе и являющимися клиентами" рюмочной. Отсюда можно сделать логичный вывод, что основными завсегдатаями рюмочной были вовсе не сливки общества, а значит, и манеры у них соответствующие. Неудивительно, что рюмочная стала ночным кошмаром для всего дома.
Теперь об этом заведении говорят в прошлом времени. Однако бизнесменам по-прежнему приходится держать ответ перед жильцами за старые обиды. "В судебном заседании представитель истца дополнила, что вход в кафе "Рюмочная" находился непосредственно под окнами истца, у дверей входа постоянно собирались посетители заведения, имела место их громкая речь, музыка, что ухудшало условия проживания истца", - рассказывают в пресс-службе.
На самом деле подобные проблемы возникают во многих городах. Формат небольших заведений на первых этажах оказался удобным и для бизнесменов, и для клиентов. Далеко не все из таких заведений становятся головной болью для местных жителей. К тому же такие заведения создают рабочие места, платят налоги.
Однако, как подчеркивают эксперты, важно соблюдать баланс. С одной стороны, надо развивать малый и средний бизнес. Кроме того часто такие маленькие заведения создают милую чуть ли не семейную атмосферу, далеко не всегда выпивка там становится главным делом.
С другой стороны, мини-заведения не должны превращаться в притоны. В том же Мурманске было немало жалоб на другие рюмочные. Возникают споры по поводу подобных мини-баров и в Москве, и в Санкт-Петербурге.