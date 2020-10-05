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05.10.2020 19:02
Рубрика: Происшествия

Больше не нальют

Рюмочная выплатит компенсацию жительнице дома за ночной шум
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(8278)
В Мурманске суд взыскал с владельцев бывшей рюмочной компенсацию морального вреда в пользу жительницы дома за ночной шум. Предприниматели должны выплатить побеспокоенной ими женщине 15 тысяч рублей.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Рюмочная была открыта на первом этаже многоквартирного дома. Проработала недолго, но за это время успела наделать шума. В самом прямом смысле слова.

Фото: Виктор Васенин
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"В период работы кафе "Рюмочная" ответчик неоднократно в ночное время включал громкую музыку, нарушал тишину и покой граждан, проживающих в доме, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Мурманской области. - По данному факту истец обращалась в правоохранительные органы, в результате чего директор ООО "Рюмочная" неоднократно привлекался к административной ответственности".

Женщина, подавшая в суд, была не единственной, кто страдал от чужих ночных увеселений. В свое время, пока рюмочная гремела по округе, жильцы дома завалили жалобами и полицию, и прокуратуру.

В ходе прокурорской проверки, в частности, выяснилось, что хозяева рюмочной изменили фасад дома без разрешения собственников общедомового имущества. А еще в заведении нарушался закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Из чего можно предположить, что там стоял дым коромыслом.

А полиции прокуратура указала на "отсутствие профилактической, разъяснительной работы с гражданами, ведущими аморальный образ жизни, проживающими в Ленинском административном округе и являющимися клиентами" рюмочной. Отсюда можно сделать логичный вывод, что основными завсегдатаями рюмочной были вовсе не сливки общества, а значит, и манеры у них соответствующие. Неудивительно, что рюмочная стала ночным кошмаром для всего дома.

Теперь об этом заведении говорят в прошлом времени. Однако бизнесменам по-прежнему приходится держать ответ перед жильцами за старые обиды. "В судебном заседании представитель истца дополнила, что вход в кафе "Рюмочная" находился непосредственно под окнами истца, у дверей входа постоянно собирались посетители заведения, имела место их громкая речь, музыка, что ухудшало условия проживания истца", - рассказывают в пресс-службе.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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На самом деле подобные проблемы возникают во многих городах. Формат небольших заведений на первых этажах оказался удобным и для бизнесменов, и для клиентов. Далеко не все из таких заведений становятся головной болью для местных жителей. К тому же такие заведения создают рабочие места, платят налоги.

Однако, как подчеркивают эксперты, важно соблюдать баланс. С одной стороны, надо развивать малый и средний бизнес. Кроме того часто такие маленькие заведения создают милую чуть ли не семейную атмосферу, далеко не всегда выпивка там становится главным делом.

С другой стороны, мини-заведения не должны превращаться в притоны. В том же Мурманске было немало жалоб на другие рюмочные. Возникают споры по поводу подобных мини-баров и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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