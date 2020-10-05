Рюмочная выплатит компенсацию жительнице дома за ночной шум

В Мурманске суд взыскал с владельцев бывшей рюмочной компенсацию морального вреда в пользу жительницы дома за ночной шум. Предприниматели должны выплатить побеспокоенной ими женщине 15 тысяч рублей.

Рюмочная была открыта на первом этаже многоквартирного дома. Проработала недолго, но за это время успела наделать шума. В самом прямом смысле слова.

"В период работы кафе "Рюмочная" ответчик неоднократно в ночное время включал громкую музыку, нарушал тишину и покой граждан, проживающих в доме, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Мурманской области. - По данному факту истец обращалась в правоохранительные органы, в результате чего директор ООО "Рюмочная" неоднократно привлекался к административной ответственности".

Женщина, подавшая в суд, была не единственной, кто страдал от чужих ночных увеселений. В свое время, пока рюмочная гремела по округе, жильцы дома завалили жалобами и полицию, и прокуратуру.

В ходе прокурорской проверки, в частности, выяснилось, что хозяева рюмочной изменили фасад дома без разрешения собственников общедомового имущества. А еще в заведении нарушался закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Из чего можно предположить, что там стоял дым коромыслом.

А полиции прокуратура указала на "отсутствие профилактической, разъяснительной работы с гражданами, ведущими аморальный образ жизни, проживающими в Ленинском административном округе и являющимися клиентами" рюмочной. Отсюда можно сделать логичный вывод, что основными завсегдатаями рюмочной были вовсе не сливки общества, а значит, и манеры у них соответствующие. Неудивительно, что рюмочная стала ночным кошмаром для всего дома.

Теперь об этом заведении говорят в прошлом времени. Однако бизнесменам по-прежнему приходится держать ответ перед жильцами за старые обиды. "В судебном заседании представитель истца дополнила, что вход в кафе "Рюмочная" находился непосредственно под окнами истца, у дверей входа постоянно собирались посетители заведения, имела место их громкая речь, музыка, что ухудшало условия проживания истца", - рассказывают в пресс-службе.

На самом деле подобные проблемы возникают во многих городах. Формат небольших заведений на первых этажах оказался удобным и для бизнесменов, и для клиентов. Далеко не все из таких заведений становятся головной болью для местных жителей. К тому же такие заведения создают рабочие места, платят налоги.

Однако, как подчеркивают эксперты, важно соблюдать баланс. С одной стороны, надо развивать малый и средний бизнес. Кроме того часто такие маленькие заведения создают милую чуть ли не семейную атмосферу, далеко не всегда выпивка там становится главным делом.

С другой стороны, мини-заведения не должны превращаться в притоны. В том же Мурманске было немало жалоб на другие рюмочные. Возникают споры по поводу подобных мини-баров и в Москве, и в Санкт-Петербурге.