СМИ: Кузяев договорился о возвращении в "Зенит"

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев подпишет контракт с "Зенитом", за который выступал до конца минувшего сезона. В понедельник стало известно о том, что Кузяев может вернуться в Санкт-Петербург и отказался подписывать контракт с московским "Локомотивом". По данным "Чемпионата", футболист уже согласовал договор с "Зенитом", за который выступал до конца прошлого сезона.

Условия сделки не сообщаются. Известно также, что в услугах Кузяева были заинтересованы "Спартак" и "Краснодар". Также сам футболист очень хотел продолжить карьеру за границей. Но 27-летний полузащитник сборной России так и не смог найти приемлемый вариант.

За "Зенит", напомним, Кузяев выступал с 2017 года, куда перешел из "Ахмата".