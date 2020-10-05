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05.10.2020 23:52
Рубрика: Спорт

СМИ: Кузяев договорился о возвращении в "Зенит"

Текст: Максим Домчев

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев подпишет контракт с "Зенитом", за который выступал до конца минувшего сезона. В понедельник стало известно о том, что Кузяев может вернуться в Санкт-Петербург и отказался подписывать контракт с московским "Локомотивом". По данным "Чемпионата", футболист уже согласовал договор с "Зенитом", за который выступал до конца прошлого сезона.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Условия сделки не сообщаются. Известно также, что в услугах Кузяева были заинтересованы "Спартак" и "Краснодар". Также сам футболист очень хотел продолжить карьеру за границей. Но 27-летний полузащитник сборной России так и не смог найти приемлемый вариант.

За "Зенит", напомним, Кузяев выступал с 2017 года, куда перешел из "Ахмата".

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