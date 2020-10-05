В Петербурге госпитализировали врача после угроз женщине и ребенку

В Петербурге в Елизаветинскую больницу госпитализировали сотрудника одного из городских медучреждений. Ранее он попал в поле зрения полиции после того как обматерил женщину с ребенком и угрожал им предметом, похожим на пистолет.

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина пожаловался на ухудшение самочувствия и был госпитализирован. Тем не менее, он успел дать показания. В ближайшее время мужчине будет избрана мере пресечения.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина оскорбляет женщину с ребенком, направляет на них предмет, похожий на оружие. Также мужчина ударил женщину по лицу.

Вскоре в отдел полиции Курортного района поступило заявление от пострадавшей. Она указала, что это незнакомый мужчина и конфликт произошел на выходе из магазина. Женщина попросила привлечь нападавшего к ответственности.

Личность незнакомца полицейские установили быстро, это оказался врач одного из городских медучреждений. На мужчину завели дело по статье "хулиганство".