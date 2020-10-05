В Петрозаводске арестован мужчина, избивший четырехмесячного сына

В Петрозаводске арестовали 36-летнего мужчину, который, будучи пьяным, нанес тяжелые травмы своему четырехмесячному сыну. Следком республики возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в конце сентября отец находился дома один с ребенком. В состоянии алкогольного опьянения он нанес малышу несколько ударов рукой по голове. Младенец получил черепно-мозговую травму. С телесными повреждениями мальчика доставили в больницу, где сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Суд заключил подозреваемого под стражу. Продолжается расследование уголовного дела. Будет определена и ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев обратился в региональный Следком с просьбой отвести мать от законного представительства несовершеннолетнего в уголовном деле. До выяснения всех обстоятельств случившегося защищать интересы ребенка будет орган опеки и попечительства Петрозаводска.