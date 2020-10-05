В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке

В одной из школ города Великие Луки Псковской области 13 школьников потеряли сознание на торжественной линейке, посвященной Дню учителя. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В данный момент всех детей увезли в Великолукскую детскую городскую областную больницу. Причины случившегося выясняются.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Псковской области, по факту случившегося начата проверка. На место выехали сотрудники ведомства.

Пока ни в прокуратуре, ни в правительстве региона не готовы назвать версию того, почему 13 детей одновременно могли потерять сознание. Известно лишь, что школьники находятся под постоянным медицинским наблюдением.