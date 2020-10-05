В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке

В одной из школ города Великие Луки Псковской области 13 школьников потеряли сознание на торжественной линейке, посвященной Дню учителя. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В данный момент всех детей увезли в Великолукскую детскую городскую областную больницу. Причины случившегося выясняются.
Как сообщили "РГ" в прокуратуре Псковской области, по факту случившегося начата проверка. На место выехали сотрудники ведомства.
Пока ни в прокуратуре, ни в правительстве региона не готовы назвать версию того, почему 13 детей одновременно могли потерять сознание. Известно лишь, что школьники находятся под постоянным медицинским наблюдением.
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13 школьников в Великих Луках потеряли сознание на торжественной линейке в школе №7. Все необходимые меры оперативно предприняты, ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль! Желаю деткам скорейшего выздоровления, родителям – терпения и сил в этой непростой ситуации. Если есть информация по данному вопросу, пишите в директ. Конфиденциальность гарантирую. #РАЗБЕРЁМСЯ.