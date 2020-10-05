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05.10.2020 22:52
Рубрика: Экономика

Заключены соглашения с первыми инвесторами Арктической зоны

Текст: Марина Трубилина
Первые соглашения о реализации проектов в Арктической зоне заключены между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и инвесторами. Проекты ранее были одобрены Комиссией Минвостокразвития.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый резидент Арктической зоны - компания "Норд Стар" - планирует реализовать проект по техническому перевооружению морского порта Витино и Беломорской нефтебазы в Мурманской области, включая техническое перевооружение нефтебазы, причального фронта, а также железнодорожной и автодорожной инфраструктуры. Будет проведен ремонт ряда зданий, модернизация и строительство трансформаторных подстанций объектов нефтебазы и порта и относящихся к ним высоковольтных линий, ЛЭП 10Кв и котельной. Будут реконструированы очистные сооружения и канализационные сети поселка Белое Море, блок водоподготовки и фильтровально-насосной станции, которая обеспечивает население пресной водой.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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После проведения технического перевооружения мощность терминала составит более 4 млн тонн нефтепродуктов в год. Терминал Витино станет градообразующим предприятием поселка и обеспечит энергоносителями социальные объекты. "Кроме того, у беломорцев, а также у жителей поселка Кандалакша и других близлежащих населенных пунктов появится стабильная заработная плата и социальные гарантии. Мы создадим 246 новых рабочих мест", - говорит гендиректор "Норд Стар" Денис Мартынов.

В реализацию проекта инвестор рассчитывает вложить около 2,5 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первый квартал 2022 года.

Второй резидент АЗРФ - индивидуальный предприниматель, планирующий организовать прачечную в Салехарде. Инвестор планирует построить здание и приобрести оборудование для оказания услуг населению по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий, вложив 16,7 млн рублей. На новом предприятии будет создано семь рабочих мест.

Напомним, для резидентов Арктической зоны РФ на 10 лет обнулена федеральная часть льготы по налогу на прибыль, предусмотрено субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, также предусмотрены льготы по НПИ в размере 0,5 от действующей ставки в отношении твердых полезных ископаемых для новых месторождений.

Стать резидентами планируют еще более ста потенциальных инвесторов из Мурманской и Архангельской областей, Красноярскогоя края, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого АО, Карелии, Коми и Якутии.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минвостокразвития Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Мурманская область УрФО ЯНАО Салехард

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