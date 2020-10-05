Житель Пскова взял в кредит 900 тысяч, чтобы заплатить мошенникам

Очередной жертвой телефонных аферистов стал 34-летний житель Пскова, который, поддавшись на уговоры, перевел неизвестным злоумышленникам 900 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Псковской области, на телефон жертвы поступило несколько звонков. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что на псковича собираются оформить кредит. Для того, чтобы уберечься от неприятностей, собеседники предложили пострадавшему взять кредит и сразу же перевести полученные средства на указанный ими счет, где деньги находились бы в "безопасности". После совершения перевода житель Пскова заподозрил неладное и обратился в полицию.

Аналогичные случаи произошли на днях в других городах Псковской области: 32-летний житель Великих Лук перевел злоумышленникам 210 тысяч рублей, а сорокалетняя жительница Новоржева лишилась 366 тысяч рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.