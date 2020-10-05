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05.10.2020 20:16
Рубрика: Происшествия

Бывшей судье Хахалевой не удалось вернуть мантию

Текст: Владимир Баршев

Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву уволили законно, постановил Верховный суд РФ. Должности она лишилась за 128 совершенных в общей сложности прогулов.

Елена Хахалева отчислена из штата судей Краснодарского края

"Суд постановил в удовлетворении жалобы Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей отказать", - цитирует пресс-службу Верховного суда ТАСС.

На заседание по ее делу Хахалева также не явилась, так как находится "на стационарном лечении".

Напомним, Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Елену Хахалеву из-за того, что внутренняя проверка показала, что она отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней, прогуляв их за несколько лет. Так, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено только пять дел.

Известность судье принесла свадьба ее дочери. Именно с нее и начался скандал летом 2017 года. Тогда, как следует из сообщений СМИ, гостей якобы развлекали певцы Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, в соцсетях написал, что расходы на торжество составили около $2 млн. Также СМИ сообщали, что диплом Хахалевой поддельный. Но совет судей края и Следственный комитет не нашли этому подтверждения. Высоких затрат на приглашение столь именитых гостей ведомства также не подтвердили.

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