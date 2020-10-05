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05.10.2020 18:22
Рубрика: Происшествия

Под Волгоградом пассажир с пистолетом и бритвой напал на таксиста

Текст: Руслан Мельников

В Урюпинске Волгоградской области задержали подозреваемого в нападении на таксиста.

В Волгоградской области задержали рецидивиста в федеральном розыске

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, пьяный пассажир, которого водитель такси попросил не курить в машине, проявил неожиданную агрессию: он начал душить 28-летнего мужчину. При этом, по словам потерпевшего, злоумышленник угрожал пистолетом и бритвой. Таксисту пришлось покинуть машину. Агрессивный клиент тоже вышел и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, который дал признательные показания. Полицейские обнаружили у него предметы, похожие на бритву и пистолет, а также патроны.

Отмечается, что задержанный уже имеет судимость за разбой. Возбуждено уголовное дело.

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