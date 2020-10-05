В Севастополе студентка пропала после прогулки на яхте

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту пропажи студентки, которая отправилась на морскую прогулку и не вернулась. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Девушка пропала 29 сентября этого года. Во второй половине дня она со своим спутником вышла в море на катере из бухты Круглой. Мужчина рассказал, что студентка пропала во время купания. Сейчас ведутся поиски пропавшей.

- Сформирована группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, которые во взаимодействии с сотрудниками транспортной полиции и МЧС занимаются поиском. Ориентированы и все находящиеся в акватории суда, - рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство. Как пояснили в СК, уголовное дело дает следователям более широкий круг процессуальных полномочий для проведения следственных действий и розыска. Специалисты изучают все обстоятельства исчезновения девушки, события, которые перед этим происходили, круг ее общения.

- Рассматриваются различные версии безвестного исчезновения студентки, - добавили в пресс-службе.