"Роскосмос" передал фотографии побережья Камчатки следственным органам

Российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова. Несмотря на облачность, была проведена космическая съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы.

Как сообщили в "Роскосмосе", в прошедшие выходные совместно с партнерами была проведена большая работа по отслеживанию динамики произошедшего события.

Напомним, по состоянию на 1 октября в составе российской орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ 12 космических аппаратов (спутники "Ресурс-П", "Канопус-В" и "Канопус-В-ИК", "Метеор-М и "Электро-Л"). Из них семь проводят мониторинг территорий, а пять контролируют гидрометеорологическую обстановку.