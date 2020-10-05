Роспотребнадзор: Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь антитела к COVID-19

Люди, переболевшие сезонным ОРВИ, могут иметь антитела и к COVID-19. В то же время пока непонятно, насколько эффективен такой иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве, в свою очередь, ссылаются на исследование американских ученых, которое показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19).

"Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут", - уточняют в Роспотребнадзоре.

Ранее глава ведомства Анна Попова предупредила о появлении в этом осенне-зимнем сезоне так называемой микст-инфекции. Это когда сезонные заболевания будут встречаться с SARS-CoV-2. Как на это отреагирует тот или иной организм, никто пока сказать не может. В Роспотребнадзоре при этом просят россиян защитить себя от сезонного гриппа, сделав прививку. Вакцинация от гриппа - самый надежный способ защиты. Вакцинироваться нужно ежегодно, так как вирус гриппа очень быстро мутирует. Каждый год появляются новые штаммы. И сформировавшийся иммунитет от одних штаммов не сможет защитить человека от других.