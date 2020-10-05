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Текст:   Марина Трубилина 
22:36 05.10.2020

Россияне смогут получить по гектару в Арктике

Законопроект о бесплатном предоставлении земли в арктических регионах внесен Минвостокразвития в правительство. Документ позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Приморье "дальневосточные гектары" начнут выдавать рядом с городами

Опыт выдачи дальневосточных гектаров показал простоту, эффективность и востребованность этого механизма, отметил недавно вице-премьер Юрий Трутнев. "Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий - соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов", - сказал он.

В Арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, и 90% из них живут в городах, причем довольно крупных - таких как Мурманск, Архангельск, Норильск, говорит замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. "Земля вокруг городов будет востребована для строительства дома и ведения бизнеса. Кроме того, спрос на загородную недвижимость резко вырос в условиях ограничительных мер", - отметил он.

Порядок получения арктических гектаров решено было добавить в закон о дальневосточном гектаре. Право на получение земельных участков на территории Арктики в первые 6 месяцев действия закона будут иметь граждане, зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. После окончания этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника программы по переселению соотечественников.

Можно будет получить бесплатно участок земли размером до 1 гектара сроком на 5 лет, а затем оформить его в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю разрешено для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических.

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