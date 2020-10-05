Видео: У берегов Канады поймана самая большая в мире белая акула

Исследователи, работающие в водах канадской провинции Новая Шотландия, выловили огромную белую акулу, которая весит 1606 килограммов и имеет длину 5,23 метра. Ученые из OCEARCH, неправительственной организации, занимающейся метками и взятием проб у белых акул, провозгласили акулу-самку "королевой океана" и назвали ее Нукуми в честь легендарной мудрой старой бабушки индейского народа микмак. Как отмечает 9 News, культура микмак имеет глубокие корни в Новой Шотландии.

Ученые также опубликовали видео, которое показывает, как Нукуми лежит на специальной подводной платформе, построенной на борту исследовательского судна, в окружении исследователей, а затем уплывает прочь. Группа исследователей в ходе своей миссии использует данные, чтобы узнать о моделях миграции и раскрыть ранее неизвестные подробности о жизни акул.

В октябре 2019 года ученые поймали и нанесли метку на акулу-самца у побережья Луненбурга в Новой Шотландии. К концу декабря его трекер показал, что акула длиной 3,76 метра прошла 2370 километров вниз по восточному побережью США до Ки-Бискейна, недалеко от Майами. По данным Всемирного фонда дикой природы, большие белые акулы - самые крупные хищные рыбы в мире. Несмотря на их устрашающую репутацию, организация заявляет, что эти акулы являются уязвимым видом и их численность на планете сокращается.