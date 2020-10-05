ВОЗ: Каждый десятый житель планеты может быть инфицирован вирусом

Примерно каждый десятый человек мог быть инфицирован коронавирусом, в результате чего подавляющее большинство населения мира оказалось уязвимо для вызываемой им болезни COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения в понедельник. Это заявление озвучил Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, выступая перед Исполнительным комитетом агентства.

"Наши текущие оценки свидетельствуют, что этим вирусом могло быть инфицировано около десяти процентов населения планеты. Он варьируется в зависимости от страны, он варьируется от городского до сельского населения, он варьируется в зависимости от социальной группы. Но на самом деле это означает, что подавляющее большинство стран мира по-прежнему находится под угрозой заражения", - сказал Райан, которого цитирует Reuters.

По словам эксперта, крупные вспышки инфекций зафиксированы в некоторых частях Юго-Восточной Азии, а число случаев заболевания и смертность растут в некоторых частях Европы и в регионе Восточного Средиземноморья. "Сейчас мы вступаем в сложный период. Болезнь продолжает распространяться", - заключил Райан.

На заседании также подтвердилась информация о том, что Соединенные Штаты не будут платить около 80 миллионов долларов, которые они должны перечислить в качестве взноса в ВОЗ, а вместо этого перенаправят деньги на оплату счета ООН в Нью-Йорке.