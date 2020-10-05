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05.10.2020 22:25
Рубрика: В мире

ВОЗ: Каждый десятый житель планеты может быть инфицирован вирусом

Текст: Андрей Васильев

Примерно каждый десятый человек мог быть инфицирован коронавирусом, в результате чего подавляющее большинство населения мира оказалось уязвимо для вызываемой им болезни COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения в понедельник. Это заявление озвучил Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, выступая перед Исполнительным комитетом агентства.

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"Наши текущие оценки свидетельствуют, что этим вирусом могло быть инфицировано около десяти процентов населения планеты. Он варьируется в зависимости от страны, он варьируется от городского до сельского населения, он варьируется в зависимости от социальной группы. Но на самом деле это означает, что подавляющее большинство стран мира по-прежнему находится под угрозой заражения", - сказал Райан, которого цитирует Reuters.

По словам эксперта, крупные вспышки инфекций зафиксированы в некоторых частях Юго-Восточной Азии, а число случаев заболевания и смертность растут в некоторых частях Европы и в регионе Восточного Средиземноморья. "Сейчас мы вступаем в сложный период. Болезнь продолжает распространяться", - заключил Райан.

На заседании также подтвердилась информация о том, что Соединенные Штаты не будут платить около 80 миллионов долларов, которые они должны перечислить в качестве взноса в ВОЗ, а вместо этого перенаправят деньги на оплату счета ООН в Нью-Йорке.

В мире США Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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