"Академик Черский" прошел мимо трассы "Северного потока-2"

Главный кандидат на достройку "Северного потока-2" трубоукладчик "Академик Черский" покинул логистическую базу газопровода - немецкий Мукран, где он находился с 12 мая. Сообщения о том, что судно движется к месту работ, оказались преувеличением: оно миновало незавершенный участок трубопровода и направилось в Калининград.

Зачем - можно только предполагать. Из-за угрозы новых санкций США про судно практически ничего не известно. Считается, что в Мукране "Академика Черского" переоснастили, на судно загрузили трубы для достройки "Северного потока-2", о чем свидетельствует низкая осадка. Возможно, в Калининграде его также ждет какое-то оборудование для завершения проекта.

Вокруг "Северного потока-2" не утихают страсти. С одной стороны, позиция России остается неизменной. Газопровод будет достроен, несмотря на трудности. Недавно это в очередной раз подтвердил глава минэнерго Александр Новак.

С другой стороны, давление США на европейские страны с целью помешать завершению проекта только усиливается. Под американские санкции уже попали трубоукладчики, в результате чего европейские компании вынуждены были отозвать свою технику из проекта; рискуют попасть под санкции страховые компании, готовые застраховать суда, участвующие в достройке газопровода, а также порты, верфи и компании, обслуживающие их. Вплоть до доставщиков еды для команд этих судов.

Никакого экономического обоснования запрета на достройку "Северного потока-2" у противников газопровода в Европе нет

Причины столь жесткого противодействия газопроводу хорошо известны. Европа рассматривается как перспективный рынок для американского СПГ, хотя для стран ЕС заокеанский газ слишком дорогой. Покупать они его будут только в условиях отсутствия других источников поставок. Запуск "Северного потока-2" сведет к минимуму шансы американского СПГ попасть на европейский рынок.

Также США очень важно сохранить значительные объемы прокачки российского газа через Украину, приносящего до 3 млрд долларов в год, почти 10% всего бюджета страны. Если транзит через Украину будет уменьшаться, а после запуска "Северного потока-2" это произойдет неминуемо, Соединенным Штатам для поддержания своего влияния в регионе придется вкладывать сюда дополнительные средства. Или придется вынуждать это делать Европу.

"Экономических обоснований для запрещения газопровода у Европы, нет", - говорит депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и строительству Сергей Веремеенко. По его мнению, попытки помешать проекту со стороны отдельных стран ЕС вызваны их политической ангажированностью и давлением США. Общепризнано, что "Северный поток-2" диверсифицирует каналы энергоснабжения ЕС и обеспечит Европу дешевым, конкурентоспособным сырьем, сказал Сергей Веремеенко.

Главные недруги российского газопровода по дну Балтики в Европе - это страны Прибалтики и Польша. Первые никакой внятной аргументации против "Северного потока-2", кроме "российской угрозы", не предъявляют. Причем Прибалтика, отказываясь от нашего трубопроводного газа, в некоторых случаях без каких-либо сомнений покупает российский СПГ.

"У Польши обоснование ее позиции есть, но оно надуманное и связано с раскручиванием Евросоюза на деньги в развитием проектов альтернативного газоснабжения страны", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он напомнил, что из фондов ЕС за последние годы выделено более 2 млрд евро на строительство СПГ-терминала в Польше, соединительных газопроводов с соседними странами, газопровода "Балтик пайп" и других проектов развития польской газотранспортной системы.