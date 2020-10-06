"Академик Черский" прошел мимо трассы "Северного потока-2"

Зачем - можно только предполагать. Из-за угрозы новых санкций США про судно практически ничего не известно. Считается, что в Мукране "Академика Черского" переоснастили, на судно загрузили трубы для достройки "Северного потока-2", о чем свидетельствует низкая осадка. Возможно, в Калининграде его также ждет какое-то оборудование для завершения проекта.
Вокруг "Северного потока-2" не утихают страсти. С одной стороны, позиция России остается неизменной. Газопровод будет достроен, несмотря на трудности. Недавно это в очередной раз подтвердил глава минэнерго Александр Новак.
С другой стороны, давление США на европейские страны с целью помешать завершению проекта только усиливается. Под американские санкции уже попали трубоукладчики, в результате чего европейские компании вынуждены были отозвать свою технику из проекта; рискуют попасть под санкции страховые компании, готовые застраховать суда, участвующие в достройке газопровода, а также порты, верфи и компании, обслуживающие их. Вплоть до доставщиков еды для команд этих судов.
Причины столь жесткого противодействия газопроводу хорошо известны. Европа рассматривается как перспективный рынок для американского СПГ, хотя для стран ЕС заокеанский газ слишком дорогой. Покупать они его будут только в условиях отсутствия других источников поставок. Запуск "Северного потока-2" сведет к минимуму шансы американского СПГ попасть на европейский рынок.
Также США очень важно сохранить значительные объемы прокачки российского газа через Украину, приносящего до 3 млрд долларов в год, почти 10% всего бюджета страны. Если транзит через Украину будет уменьшаться, а после запуска "Северного потока-2" это произойдет неминуемо, Соединенным Штатам для поддержания своего влияния в регионе придется вкладывать сюда дополнительные средства. Или придется вынуждать это делать Европу.
"Экономических обоснований для запрещения газопровода у Европы, нет", - говорит депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и строительству Сергей Веремеенко. По его мнению, попытки помешать проекту со стороны отдельных стран ЕС вызваны их политической ангажированностью и давлением США. Общепризнано, что "Северный поток-2" диверсифицирует каналы энергоснабжения ЕС и обеспечит Европу дешевым, конкурентоспособным сырьем, сказал Сергей Веремеенко.
Главные недруги российского газопровода по дну Балтики в Европе - это страны Прибалтики и Польша. Первые никакой внятной аргументации против "Северного потока-2", кроме "российской угрозы", не предъявляют. Причем Прибалтика, отказываясь от нашего трубопроводного газа, в некоторых случаях без каких-либо сомнений покупает российский СПГ.
"У Польши обоснование ее позиции есть, но оно надуманное и связано с раскручиванием Евросоюза на деньги в развитием проектов альтернативного газоснабжения страны", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он напомнил, что из фондов ЕС за последние годы выделено более 2 млрд евро на строительство СПГ-терминала в Польше, соединительных газопроводов с соседними странами, газопровода "Балтик пайп" и других проектов развития польской газотранспортной системы.