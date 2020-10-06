"Академик Черский" прошел мимо трассы "Северного потока-2"

Новости

Харрис окружат прозрачными щитками на дебатах с Пенсом в Юте 03:45
Байден призвал отменить дебаты, если Трамп не вылечится от COVID-19 03:27
В Магнитогорске 40 человек эвакуировались из горящего дома 03:22
Великобритания окажет Украине финансовую помощь 03:04
Старший советник президента США заразился коронавирусом 03:01
Власти США ужесточили выдачу рабочих виз 02:06
Сирийские военные отражают атаку террористов в провинции Хама 01:47
Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ 01:00
В Венесуэле добровольцев для испытания вакцины "Спутник V" найдут в Сети 00:48
Пентагон ушел на карантин из-за коронавируса 00:22
Турция перебросила российские С-400 в черноморскую провинцию 00:19
Постпред РФ в ОЗХО: Россия не собирается оправдываться перед Западом 06.10.2020
Умер основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален 06.10.2020
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом 06.10.2020
Билл Гейтс похвалил российский подход к разработке вакцины от коронавируса 06.10.2020
Футболист "Локомотива" Рыбусь заразился коронавирусом 06.10.2020
Власти Москвы готовы открыть новые ковидные госпитали 06.10.2020
Ракова: Резервы Москвы по COVID-19 не бесконечны 06.10.2020
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 06.10.2020
Лоза обрушился с критикой на современных юмористов за пошлость 06.10.2020
Мишустин встретился с победительницей "Лидеров России" 06.10.2020
В Псковской области возбуждено дело по факту ЧП на школьной линейке 06.10.2020
Минобороны РФ сообщило о 913 военнослужащих с коронавирусом 06.10.2020
Истребитель Су-27 сопроводил военные самолеты Британии над Черным морем 06.10.2020
В Петербурге пугавшему травматом женщину и ребенка врачу велели сидеть дома 06.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
06.10.2020 22:22
Рубрика: Экономика

Как трубы лягут

"Академик Черский" прошел мимо трассы "Северного потока-2"
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 225(8279)
Главный кандидат на достройку "Северного потока-2" трубоукладчик "Академик Черский" покинул логистическую базу газопровода - немецкий Мукран, где он находился с 12 мая. Сообщения о том, что судно движется к месту работ, оказались преувеличением: оно миновало незавершенный участок трубопровода и направилось в Калининград.
Трубоукладчик "Академик Черский" направляется в Калининград, куда должен прибыть 7 октября. Фото: Виталий Невар / ТАСС Трубоукладчик "Академик Черский" направляется в Калининград, куда должен прибыть 7 октября. Фото: Виталий Невар / ТАСС
Трубоукладчик "Академик Черский" направляется в Калининград, куда должен прибыть 7 октября. Фото: Виталий Невар / ТАСС

Зачем - можно только предполагать. Из-за угрозы новых санкций США про судно практически ничего не известно. Считается, что в Мукране "Академика Черского" переоснастили, на судно загрузили трубы для достройки "Северного потока-2", о чем свидетельствует низкая осадка. Возможно, в Калининграде его также ждет какое-то оборудование для завершения проекта.

Фото: Иван Лексунин/РГ
Что будет с ценами на нефть после выздоровления Дональда Трампа

Вокруг "Северного потока-2" не утихают страсти. С одной стороны, позиция России остается неизменной. Газопровод будет достроен, несмотря на трудности. Недавно это в очередной раз подтвердил глава минэнерго Александр Новак.

С другой стороны, давление США на европейские страны с целью помешать завершению проекта только усиливается. Под американские санкции уже попали трубоукладчики, в результате чего европейские компании вынуждены были отозвать свою технику из проекта; рискуют попасть под санкции страховые компании, готовые застраховать суда, участвующие в достройке газопровода, а также порты, верфи и компании, обслуживающие их. Вплоть до доставщиков еды для команд этих судов.

Никакого экономического обоснования запрета на достройку "Северного потока-2" у противников газопровода в Европе нет

Причины столь жесткого противодействия газопроводу хорошо известны. Европа рассматривается как перспективный рынок для американского СПГ, хотя для стран ЕС заокеанский газ слишком дорогой. Покупать они его будут только в условиях отсутствия других источников поставок. Запуск "Северного потока-2" сведет к минимуму шансы американского СПГ попасть на европейский рынок.

Также США очень важно сохранить значительные объемы прокачки российского газа через Украину, приносящего до 3 млрд долларов в год, почти 10% всего бюджета страны. Если транзит через Украину будет уменьшаться, а после запуска "Северного потока-2" это произойдет неминуемо, Соединенным Штатам для поддержания своего влияния в регионе придется вкладывать сюда дополнительные средства. Или придется вынуждать это делать Европу.

"Экономических обоснований для запрещения газопровода у Европы, нет", - говорит депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и строительству Сергей Веремеенко. По его мнению, попытки помешать проекту со стороны отдельных стран ЕС вызваны их политической ангажированностью и давлением США. Общепризнано, что "Северный поток-2" диверсифицирует каналы энергоснабжения ЕС и обеспечит Европу дешевым, конкурентоспособным сырьем, сказал Сергей Веремеенко.

В Минэнерго оценили потери нефтегазовой и угольной отраслей из-за пандемии

Главные недруги российского газопровода по дну Балтики в Европе - это страны Прибалтики и Польша. Первые никакой внятной аргументации против "Северного потока-2", кроме "российской угрозы", не предъявляют. Причем Прибалтика, отказываясь от нашего трубопроводного газа, в некоторых случаях без каких-либо сомнений покупает российский СПГ.

"У Польши обоснование ее позиции есть, но оно надуманное и связано с раскручиванием Евросоюза на деньги в развитием проектов альтернативного газоснабжения страны", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он напомнил, что из фондов ЕС за последние годы выделено более 2 млрд евро на строительство СПГ-терминала в Польше, соединительных газопроводов с соседними странами, газопровода "Балтик пайп" и других проектов развития польской газотранспортной системы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Песков рассказал о планах Путина в день рождения
Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ
Глава ФАС назвал максимальную стоимость вакцины от коронавируса
Турция перебросила российские С-400 в черноморскую провинцию
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе
В России предлагают ввести социальный налоговый вычет
Кешбэк за поездки по России можно получить с 15 октября