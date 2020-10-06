Активность вулкана в Эквадоре не скажется на экспорте бананов

Активность вулкана Сангай в Эквадоре не скажется на поставках бананов в другие страны, заявил глава Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE) Хосе Антонио Идальго. Он отметил, что фермеры предприняли меры по защите плантаций от пепла.

Две недели назад газета El Comercio писала, что экспорт бананов может сократиться на 25 процентов. По данным министерства сельского хозяйства Эквадора, от активности вулкана Сангай пострадали 83 тысячи гектаров земель, в том числе провинции, где выращивают бананы.

"Большого влияния нет. 89% производителей предприняли меры", - успокоил глава AEBE. Эквадор является крупнейшим экспортером бананов в мире, напоминает РИА Новости.