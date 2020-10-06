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06.10.2020 01:55
Рубрика: В мире

Активность вулкана в Эквадоре не скажется на экспорте бананов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Активность вулкана Сангай в Эквадоре не скажется на поставках бананов в другие страны, заявил глава Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE) Хосе Антонио Идальго. Он отметил, что фермеры предприняли меры по защите плантаций от пепла.

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Две недели назад газета El Comercio писала, что экспорт бананов может сократиться на 25 процентов. По данным министерства сельского хозяйства Эквадора, от активности вулкана Сангай пострадали 83 тысячи гектаров земель, в том числе провинции, где выращивают бананы.

"Большого влияния нет. 89% производителей предприняли меры", - успокоил глава AEBE. Эквадор является крупнейшим экспортером бананов в мире, напоминает РИА Новости.

В мире Южная Америка Эквадор

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