Байден усилил свои позиции по популярности в Пенсильвании и Висконсине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден усиливает свои позиции по популярности среди вероятных избирателей в Висконсине и Пенсильвании. Таковы данные опроса, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos.

"В Висконсине популярность кандидата от демократов выросла на два пункта до 50%. При этом нынешний президент США отстает от соперника в этом штате на шесть процентных пунктов. Дональда Трампа поддерживают 44% опрошенных. В прошлом месяце готовых его поддержать избирателей было 43%", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В Пенсильвании поддержка Байдена выросла до 50% по сравнению с 49% в середине сентября. В этом штате кандидат от демократов опережает действующего президента на пять процентных пунктов. Сейчас популярность Трампа в Пенсильвании снизилась на один процент до 45%.

Опрос в двух штатах проводили с 29 сентября до 5 октября в режиме онлайн. В нем приняла участие тысяча человек. Напомним, всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. В споре за главный пост в стране сойдутся республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.