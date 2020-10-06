BCG: Пандемия дала импульс "русскому чуду" в сфере карточных платежей

Благодаря пандемии "русское чудо" в сфере карточных платежей получило продолжение: Россия удерживает мировое лидерство по темпам роста безналичных платежей и имеет все шансы сохранить его в ближайшие пять лет. Об этом сообщила сообщила Boston Consulting Group в ежегодном отчёте Global Payments 2020: Fast Forward into the Future).

Карантинные меры ускорили давно идущее вытеснение наличных из повседневной жизни. По оценке BCG, всего за полгода, с конца 2019 до середины 2020 года, почти половина (48%) россиян, кто еще пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты, подсчитала BCG по собственной модели на данных SWIFT. Ненамного опережают Россию по доле перешедших на безнал потребителей только Великобритания (62%), Канада (59%) и Австралия (53%), отмечает BCG.

В марте российские власти рекомендовали использовать безналичные платежи как наиболее безопасные: продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, составляет 3-4 дня. По данным Банка России, только за II квартал, на который пришелся пик пандемии, доля безналичных платежей в рознице выросла на 5 процентных пунктов, почти до 69%. С этого года активно растет использование в расчетах Системы быстрых платежей, запущенной ЦБ РФ в качестве более дешевой и перспективной альтернативы карточным платежам.

Впервые о "русском чуде" заговорили в прошлом году, когда по итогам периода 2010-2018 годов был выявлен феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека, напоминает Макс Хаузер, управляющий директор и партнер BCG и глава экспертной практики Digital в России и СНГ. Тогда по этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост.

По оценке BCG, в 2014-2019 годах Россия была абсолютным мировым лидером по темпам роста безналичных платежей со среднегодовыми совокупными темпами роста выручки 15,6%. В перспективе до 2024 года эти темпы в России, как и во всем мире, заметно снизятся и составят 2,8-7,8% в зависимости от скорости восстановления экономики, прогнозирует BCG. Ближайший конкурент - Азиатско-Тихоокеанский регион - может показать рост в диапазоне 3-7,3% в тот же период.