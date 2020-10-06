Белый бриллиант продан на аукционе почти за 16 миллионов долларов

Редкий белый бриллиант весом 102 карата был продан на онлайн-аукционе Sotheby's в Гонконге за 15,7 миллиона долларов. Драгоценный камень достался неназванному покупателю, заключившему сделку по телефону. В связи с пандемией аукцион был проведен в режиме видеоконференции. С молотка ушли только семь других бриллиантов крупнее 100 карат и того же качества.

Алмаз был взят из камня весом 271 карат, обнаруженного на канадском руднике в 2018 году, сообщает ВВС. Аукционный дом Sotheby's охарактеризовал бриллиант как "безупречный", добавив, что "трудно переоценить его редкость и красоту". У камня не было так называемой резервной цены - минимальной цены, которую продавец готов был выручить за лот. Это первый случай в истории, когда бриллиант продается таким образом на аукционе.

В 2017 году колье с бриллиантом в 163 карата было продано на аукционе Christie's в Женеве за 33,7 миллиона долларов. Алмаз, извлеченный из камня весом 404 карата, добытого в Анголе, считается самым большим драгоценным камнем, когда-либо выставленным на аукцион. Личность покупателя тогда также не разглашалась.