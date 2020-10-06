Билл Гейтс похвалил российский подход к разработке вакцины от коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал "научно обоснованным" подход Москвы и Пекина к разработке вакцины от коронавируса. Об этом американский бизнесмен заявил на семинаре, организованном The Wall Street Journal.

По словам Гейтса, инвестирующего сотни миллионов долларов в борьбу с "короной" через свой фонд, он общается с разработчиками вакцин по всему миру, включая российских фармацевтов. Бизнесмен, которого цитирует ТАСС, признал, что российская и шесть китайских платформ сходны с алгоритмами, по которым работают на Западе. "Но западные компании впереди в проведении третьих фаз испытаний", - считает Гейтс.

Напомним, что из-за своих усилий 64-летний Билл в одночасье стал мишенью ковид-диссидентов и сторонников теорий заговоров, обвиняющих предпринимателя в стремлении "чипировать" население планеты под видом прививок. Эти нелепые слухи сам Гейтс воспринимает с изрядной долей юмора.