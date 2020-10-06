На улицы Москвы выехали беспилотные автомобили. Пока - с людьми в водительском кресле для подстраховки. Но будущее, о котором так много писали фантасты, уже стучится в двери. Хочешь не хочешь, придется открывать и жить с ним.

Теперь, когда у машины появились свои глаза, она может самостоятельно задаться вопросом: тварь я дрожащая или право на обгон имею? Фото: Яндекс

Как сообщил "РГ" заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства Фонда "Сколково" по вопросам транспорта Кирилл Жанайдаров, на дорогах общего пользования в России уже появились автомобили с высокой степенью автономности. Пока в формате эксперимента. Но, похоже, вот-вот и умные машины скажут своему водителю хрестоматийное "давай, до свидания".

"Под испытания беспилотных автомобилей отведен реальный участок улично-дорожной сети инновационного центра "Сколково", идентичный автомобильным дорогам общего пользования и включающий в себя Т-образный перекресток, круговое движение, посадочные площадки общественного транспорта, пешеходные переходы, зоны запрета парковки и прочие элементы городской среды. Сейчас уже выдано более 10 разрешений на тестирование беспилотных машин", - рассказывает Кирилл Жайнадаров.

Многие проекты резидентов Фонда "Сколково" направлены на развитие беспилотного транспорта и компонентов к нему. Сейчас в иннограде прорабатывается вопрос запуска регулярного движения беспилотных внутренних маршрутов шаттлов.

Эксперты особо отмечают: Россия находится в числе передовых государств в части внедрения беспилотных технологий. В мировых лидерах в этом вопросе Нидерланды, Сингапур, Норвегия и США. Но и мы не на последних местах в рейтингах.

По словам Кирилла Жайнадарова, беспилотные технологии на начальном этапе будут более востребованы в сегменте грузоперевозок. Грузовые коридоры - это реальность уже в ближайшее время, автоматизация логистических узлов - уже сегодняшний день.

"Перевозки пассажиров - горизонт ближайших пяти лет, хотя в условиях текущей пандемии данный сервис приобретает особенную актуальность и востребованность", - подчеркивает эксперт.

Иными словами, через пять лет, по прогнозам, должны появиться первые беспилотные такси.

Впрочем, как объясняют эксперты, на первых порах они будут действовать только на закрытых специализированных территориях, таких, как Сколково.

Беспилотные авто с нетерпением ждут момента, когда перестанут быть роскошью. Фото: Яндекс

Досье "РГ"

Эффект "отсутствия"

Инновационный центр "Сколково" - лаборатория городов будущего, площадка, где на практике внедряются самые современные технологии из всех областей развития и функционирования современной городской среды, в том числе в области транспорта и транспортной инфраструктуры. Многие проекты резидентов Фонда "Сколково" направлены на развитие беспилотного транспорта и компонентов к нему.

В части нормативно-правовой базы Фонд "Сколково" активно участвует в деятельности рабочей группы "Автонет" НТИ.

Сейчас рабочей группой "Автонет" НТИ подготовлен план мероприятий, направленных на тестирование и поэтапный ввод в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства.

Теперь, когда у машины появились свои глаза, она может самостоятельно задаться вопросом: тварь я дрожащая или право на обгон имею?

Литература

Что говорят о беспилотном транспорте фантасты

Москва ближайшего будущего детально описана в книге Влада Лукрина "Машина, сгоревшая от любви". Примета времени - фантастические романы стремительно перестают быть фантастикой. У литературы появляется новая миссия: научить человека жить в эпоху фантастических технологий. Инженеры изобретают машины, а литераторы - нового человека.

В городе будущего нет пробок, движением управляют интеллектуальные системы. Салон авто превращается в комнату отдыха, обустроенную по вкусу пассажира. Размещайся как удобно: сидя, лежа, полулежа. Хочешь, смотри кино, хочешь, спи. Мини-бар становится ключевой деталью автомобиля.

Но как же невыразимо скучно изо дня в день ездить тушкой в салоне неспешного робомобиля. Иногда так хочется отключить кулаком робота и лично ударить по газам...

Прямая речь

Готовы ли наши водители переквалифицироваться в пассажиров?

Кирилл Жайнадаров, заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства Фонда "Сколково" по вопросам транспорта:

- В настоящее время россияне относятся к технологии с интересом, но с определенной долей скептицизма. Покупать машины готовы, но отдавать машине право принимать решение - нет. Скорее для пользователей сейчас актуальны системы помощи водителю (ADAS) - контроль полосы движения, распознавание знаков, экстренное торможение перед препятствиями и прочее.