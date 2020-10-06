Четверо участников организованной группы "заработали" более 190 миллионов рублей на незаконных банковских операциях, сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

Мошеннические финансовые операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денег, злоумышленники осуществляли с 2015 по 2017 год. Обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.

За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5 процента от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций.

По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.