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06.10.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Долги дошли до суда

Число личных банкротств в России почти удвоилось
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(8278)
Граждане стали банкротиться почти в два раза чаще - за сентябрь суды признали несостоятельными рекордные 12 225 человек - на 95% больше, чем в сентябре 2019 года.
При всех издержках (высокая цена, длительность процедуры) банкротство для многих - единственный способ избавиться от непосильного долга. Фото: OcusFocus / iStock При всех издержках (высокая цена, длительность процедуры) банкротство для многих - единственный способ избавиться от непосильного долга. Фото: OcusFocus / iStock
При всех издержках (высокая цена, длительность процедуры) банкротство для многих - единственный способ избавиться от непосильного долга. Фото: OcusFocus / iStock

За январь - сентябрь количество решений судов о банкротстве граждан, включая индивидуальных предпринимателей, выросло на 65% и превысило 77 тыс., следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе. На это повлияла пандемия, при этом ускорение последних месяцев объясняется тем, что какое-то время суды рассматривали только категории дел безотлагательного характера (а также в порядке приказного, упрощенного производства). "Распространение коронавирусной инфекции могло, конечно, повлиять на граждан, которые и так планировали процедуру банкротства, - говорит замминистра экономического развития Илья Торосов. - То есть коронавирус стал своеобразным "спусковым крючком" - подтолкнул граждан принять решение для начала процедуры банкротства, в том числе как фактор неизвестности и неуверенности в завтрашнем дне".

Фото: istock
Большинство первых заявителей получили отказ в упрощенном банкротстве

Всего в 2020 году могут пройти через банкротства 100 тыс. человек, полагает управляющий директор - начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. "Это продолжение тенденции последних лет - в 2018 году банкротами было признано около 50 тыс. человек, а в 2019 эта цифра уже достигла 69 тыс.", - напоминает он. Но в 2020 году статус банкротов в основном получают граждане со "старыми" долгами, которые кредиторы признали безнадежными еще несколько лет назад.

В перспективе количество банкротств будет расти за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось уже за время пандемии. Руководитель Федресурса Алексей Юхнин ожидает, что в связи с этим и в начале 2021 года число банкротств будет удваиваться к тем же периодам предыдущего года. Кроме того, по его словам, процедуры становятся понятнее и дешевле, а граждане - более информированы.

За весь период существования процедуры личного банкротства с октября 2015 года этим путем списали свои долги 240 285 граждан.

Как уже сообщала "РГ", упрощенным, внесудебным порядком банкротства через обращение в МФЦ за сентябрь (первый месяц действия закона об этом) попытались воспользоваться совсем немного должников - около двух тысяч человек, и большинство получили отказ. В Федресурсе за сентябрь были опубликованы 1993 сообщения о внесудебном банкротстве, из них 1578 - о возврате должнику заявления, 413 - о возбуждении процедуры и 2 - о прекращении. Под закон подпадают безнадежные долги на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. руб. "Одно из главных условий для списания долгов - оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект, - говорит Илья Торосов. - Исходя из этого мы прогнозируем достаточно плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства. Думаю, более существенные цифры мы сможем увидеть в следующем году".

Тот факт, что по внесудебным банкротствам возвратов заявлений почти в четыре раза больше, чем возбужденных банкротств, Юхнин объясняет тем, что граждане пока не до конца понимают критерии допуска к процедуре.

Экономика Бизнес Малый бизнес Банкротство физлиц

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