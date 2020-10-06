Новости

Харрис окружат прозрачными щитками на дебатах с Пенсом в Юте 03:45
Байден призвал отменить дебаты, если Трамп не вылечится от COVID-19 03:27
В Магнитогорске 40 человек эвакуировались из горящего дома 03:22
Великобритания окажет Украине финансовую помощь 03:04
Старший советник президента США заразился коронавирусом 03:01
Власти США ужесточили выдачу рабочих виз 02:06
Сирийские военные отражают атаку террористов в провинции Хама 01:47
Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ 01:00
В Венесуэле добровольцев для испытания вакцины "Спутник V" найдут в Сети 00:48
Пентагон ушел на карантин из-за коронавируса 00:22
Турция перебросила российские С-400 в черноморскую провинцию 00:19
Постпред РФ в ОЗХО: Россия не собирается оправдываться перед Западом 06.10.2020
Умер основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален 06.10.2020
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом 06.10.2020
Билл Гейтс похвалил российский подход к разработке вакцины от коронавируса 06.10.2020
Футболист "Локомотива" Рыбусь заразился коронавирусом 06.10.2020
Власти Москвы готовы открыть новые ковидные госпитали 06.10.2020
Ракова: Резервы Москвы по COVID-19 не бесконечны 06.10.2020
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 06.10.2020
Лоза обрушился с критикой на современных юмористов за пошлость 06.10.2020
Мишустин встретился с победительницей "Лидеров России" 06.10.2020
В Псковской области возбуждено дело по факту ЧП на школьной линейке 06.10.2020
Минобороны РФ сообщило о 913 военнослужащих с коронавирусом 06.10.2020
Истребитель Су-27 сопроводил военные самолеты Британии над Черным морем 06.10.2020
В Петербурге пугавшему травматом женщину и ребенка врачу велели сидеть дома 06.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
06.10.2020 21:10
Рубрика: Общество

Плохиш из третьего "Б"

Что делать, если один ученик ставит на уши всю школу?
Текст: Елена Мационг (Свердловская область) , Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя № 226(8280)
Сразу две громких школьных истории на Урале стали предметом разбирательства Следственного комитета и прокуратуры. В одной третьеклассник поднял на уши не только свой класс, но и всю школу. Заточил карандаш и орудовал им как ножом, одной девочке проткнул насквозь руку. Родителей и учителей посылал подальше. Мог и на них наброситься с кулаками. Запросто забирал чужие вещи. Срывал один за другим уроки, так что от класса пришлось отказаться сразу нескольким педагогам, родители написали коллективную жалобу и потребовали отправить школьного дебошира на дистанционку.
Как правило, проблемы в школе имеют корни в семье. Фото: istockphoto.com / TatianaMironenko Как правило, проблемы в школе имеют корни в семье. Фото: istockphoto.com / TatianaMironenko
Как правило, проблемы в школе имеют корни в семье. Фото: istockphoto.com / TatianaMironenko

В другой восьмиклассница, которую дважды оставляли на второй год, ввела настоящую "дедовщину", жестоко избивала одноклассников, оскорбляла их и вела себя крайне агрессивно. Дошло до того, что часть детей родители от греха подальше решили перевести в другие школы.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Школьница рассказала экспертам о проблемах паллиативной помощи в России

Те, кто сталкивался с подобным, знают, что один ученик способен сделать невыносимой жизнь десятков людей - учеников, педагогов, родителей. Но как так получается, что вся система со всеми ее департаментами образования, родительскими комитетами и новомодными службами медиации оказывается бессильна перед одним неуправляемым "Вовочкой" из 3 "Б"?

Педагоги говорят, что с каждым годом агрессивных и гиперактивных учеников становится больше и что с ними делать - не всегда понятно. Психологи видят две причины явления. Одна из них классическая - корни надо искать в семейных проблемах, вторая - связана с патологиями в психике ребенка. Часто эти причины еще и сплетены в один клубок.

Клинический и детский психолог Евгения Мордвинова констатирует: в последние десять лет врачи отмечают ухудшение психического здоровья детей:

- Оно зависит от нескольких факторов. Есть ли у ребенка какие-то нарушения от рождения или полученные травмы. Второй фактор - среда, в которой растет маленький человек, - насколько она поддерживает и помогает. Третий - школа. Комфортно ли в ней проходит адаптация. Все это в комплексе либо способствует психическому здоровью ребенка, либо, наоборот, его разрушает.

Родители на форумах сыпят фразами: "Какой отец - такой и сын"...

Проблему надо начинать решать, как только появляются первые сигналы, убежден свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. Причины в подавляющем большинстве случаев приводят в семью.

- Ведь как было с этим третьеклассником. Он начинал себя так вести еще в первом классе. Мама умерла, папа сидит. Парнишку воспитывает бабушка. Что именно произошло? Явно какая-то психическая травма. Сейчас в этом разбираются наши специалисты. Но если бы руководители школы прореагировали вовремя, не делали бы вид, что ничего не происходит, вся эта история явно не дошла бы до такой стадии.

Фото: iStock
Что делать родителям, когда школа на каникулах

Но как быть? Отчислить его из школы до 15 лет нельзя по закону, но и одноклассники тоже имеют право на образование. По мнению детского правозащитника, решать проблему в любом случае необходимо, соблюдая права и интересы всех детей, и тех, кто с ним учится в одной школе, и самого дебошира. Он виноват, но и родители ведут себя не мудрее, когда на форумах, объединившись, сыплют фразами: "Уберите из нашего класса этого ублюдка. Какой отец - такой и сын!"

- Он же все это читает тоже, и как, скажите, должен реагировать, каким бы он сам ни был? - говорит Игорь Мороков. - Ах, вы так, вы на меня и мою семью? Ну получите! Идет точить свой карандаш и бить одноклассников снова. Ну что, теперь его изолировать, сразу за решетку? Вспомните отпетых хулиганов в вашей школе. Многие из них потом стали вполне приличными людьми.

В таких случаях необходимо собираться всем заинтересованным людям, контактирующим с ребенком, считает эксперт. То есть учителям, директору, бабушке, родителям одноклассников. И выбирать согласованную стратегию действий по отношению к нему. Но только искренне пытаться ему помочь выпутаться из этой сложной ситуации, а не гнобить и не запугивать. Ведь и он сам явно не хочет вести вечную войну со всеми.

Комментарии

Август Белкин, заслуженный учитель России

- Меня самого когда-то выгнали из школы. Тогда еще было раздельное обучение для парней и девушек. А я влюбился, да еще и в девушку старше себя. Резко ответил кому-то из учителей, когда мне сделали замечание по этому поводу, и оказался за порогом. Самое удивительное, что спустя годы в эту же школу я пришел работать директором.

И был в моем классе парень, можно сказать, отпетый хулиган, сидел он как-то с компанией на последней парте и подшучивал надо мной во время урока. Но шутки были умные, меня это зацепило. Мы начали с ним пикироваться репликами. Ну а потом постепенно стали лучшими друзьями. Парня этого звали Валерка Нестеров. Так вот этот Валерка выучился и стал министром образования Свердловской области.

Анна Цоколова, семейный детский психолог, гештальт-терапевт

- Я не считаю, что дети стали агрессивнее. Раскованнее - да. Сегодня они имеют возможность проявить себя. И не очень боятся взрослых. Мы были более зажатыми. Но и лет 30-40 назад агрессия тоже была, но ее снимали во дворах. Причем дрались порой не на жизнь, а на смерть. Сегодня дворовая культура практически разрушена. Конфликты перебазировались в школу.

Фото: iStock
Родители стали нанимать репетиторов уже в первом классе

При этом причины детской агрессии всегда в семье. Это не значит, что родители во всем виноваты. Они могут недостаточно уделять ребенку внимания, ведь некоторые сутками находятся на работе. Или, напротив, излишне опекать его, когда взрослый не воспринимает ребенка как личность, а пытается все решать за него. Бывает, что виной всему конфликты между самими родителями: с ребенком они добрые, но он считывает напряженность между взрослыми и невольно вымещает накопившееся зло на других.

Агрессия возникает из-за накопленного стресса и невозможности выразить ее адекватным способом. Но если акцентировать внимание лишь на негативных поступках ребенка, он, скорее всего, и зациклится именно на них. Такое происходит часто. Хулигана то и дело отсаживают на последнюю парту, выгоняют из класса, а нужно, наоборот, поддерживать сильные качества - они есть абсолютно у всех детей. Важно работать и с классом. Активные и агрессивные дети быстро становятся изгоями - одноклассники сами провоцируют их и подначивают. В советское время была хорошая традиция: ребята занимались с отстающими и хулиганами. Это учило ответственности, альтруизму, и самый отпетый хулиган мог почувствовать, что не одинок.

Эдиса Мамырова, учитель, работающая в многонациональной школе Екатеринбурга

- Когда возникает драка между ребятами, я их усаживаю всех вместе, и мы начинаем разговаривать. Если кто-то срывает урок, весь класс встает и с укором говорит: "Ну, спасибо тебе!" Знаете, это работает. А вообще, я стараюсь в каждом видеть что-то хорошее и учу даже самых неуправляемых ребят видеть это хорошее в себе.

Общество Образование Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита

Главное сегодня

Песков рассказал о планах Путина в день рождения
Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ
Глава ФАС назвал максимальную стоимость вакцины от коронавируса
Турция перебросила российские С-400 в черноморскую провинцию
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19