Сразу две громких школьных истории на Урале стали предметом разбирательства Следственного комитета и прокуратуры. В одной третьеклассник поднял на уши не только свой класс, но и всю школу. Заточил карандаш и орудовал им как ножом, одной девочке проткнул насквозь руку. Родителей и учителей посылал подальше. Мог и на них наброситься с кулаками. Запросто забирал чужие вещи. Срывал один за другим уроки, так что от класса пришлось отказаться сразу нескольким педагогам, родители написали коллективную жалобу и потребовали отправить школьного дебошира на дистанционку.

В другой восьмиклассница, которую дважды оставляли на второй год, ввела настоящую "дедовщину", жестоко избивала одноклассников, оскорбляла их и вела себя крайне агрессивно. Дошло до того, что часть детей родители от греха подальше решили перевести в другие школы.

Те, кто сталкивался с подобным, знают, что один ученик способен сделать невыносимой жизнь десятков людей - учеников, педагогов, родителей. Но как так получается, что вся система со всеми ее департаментами образования, родительскими комитетами и новомодными службами медиации оказывается бессильна перед одним неуправляемым "Вовочкой" из 3 "Б"?

Педагоги говорят, что с каждым годом агрессивных и гиперактивных учеников становится больше и что с ними делать - не всегда понятно. Психологи видят две причины явления. Одна из них классическая - корни надо искать в семейных проблемах, вторая - связана с патологиями в психике ребенка. Часто эти причины еще и сплетены в один клубок.

Клинический и детский психолог Евгения Мордвинова констатирует: в последние десять лет врачи отмечают ухудшение психического здоровья детей:

- Оно зависит от нескольких факторов. Есть ли у ребенка какие-то нарушения от рождения или полученные травмы. Второй фактор - среда, в которой растет маленький человек, - насколько она поддерживает и помогает. Третий - школа. Комфортно ли в ней проходит адаптация. Все это в комплексе либо способствует психическому здоровью ребенка, либо, наоборот, его разрушает.

Родители на форумах сыпят фразами: "Какой отец - такой и сын"...

Проблему надо начинать решать, как только появляются первые сигналы, убежден свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. Причины в подавляющем большинстве случаев приводят в семью.

- Ведь как было с этим третьеклассником. Он начинал себя так вести еще в первом классе. Мама умерла, папа сидит. Парнишку воспитывает бабушка. Что именно произошло? Явно какая-то психическая травма. Сейчас в этом разбираются наши специалисты. Но если бы руководители школы прореагировали вовремя, не делали бы вид, что ничего не происходит, вся эта история явно не дошла бы до такой стадии.

Но как быть? Отчислить его из школы до 15 лет нельзя по закону, но и одноклассники тоже имеют право на образование. По мнению детского правозащитника, решать проблему в любом случае необходимо, соблюдая права и интересы всех детей, и тех, кто с ним учится в одной школе, и самого дебошира. Он виноват, но и родители ведут себя не мудрее, когда на форумах, объединившись, сыплют фразами: "Уберите из нашего класса этого ублюдка. Какой отец - такой и сын!"

- Он же все это читает тоже, и как, скажите, должен реагировать, каким бы он сам ни был? - говорит Игорь Мороков. - Ах, вы так, вы на меня и мою семью? Ну получите! Идет точить свой карандаш и бить одноклассников снова. Ну что, теперь его изолировать, сразу за решетку? Вспомните отпетых хулиганов в вашей школе. Многие из них потом стали вполне приличными людьми.

В таких случаях необходимо собираться всем заинтересованным людям, контактирующим с ребенком, считает эксперт. То есть учителям, директору, бабушке, родителям одноклассников. И выбирать согласованную стратегию действий по отношению к нему. Но только искренне пытаться ему помочь выпутаться из этой сложной ситуации, а не гнобить и не запугивать. Ведь и он сам явно не хочет вести вечную войну со всеми.

Комментарии

Август Белкин, заслуженный учитель России

- Меня самого когда-то выгнали из школы. Тогда еще было раздельное обучение для парней и девушек. А я влюбился, да еще и в девушку старше себя. Резко ответил кому-то из учителей, когда мне сделали замечание по этому поводу, и оказался за порогом. Самое удивительное, что спустя годы в эту же школу я пришел работать директором.

И был в моем классе парень, можно сказать, отпетый хулиган, сидел он как-то с компанией на последней парте и подшучивал надо мной во время урока. Но шутки были умные, меня это зацепило. Мы начали с ним пикироваться репликами. Ну а потом постепенно стали лучшими друзьями. Парня этого звали Валерка Нестеров. Так вот этот Валерка выучился и стал министром образования Свердловской области.

Анна Цоколова, семейный детский психолог, гештальт-терапевт

- Я не считаю, что дети стали агрессивнее. Раскованнее - да. Сегодня они имеют возможность проявить себя. И не очень боятся взрослых. Мы были более зажатыми. Но и лет 30-40 назад агрессия тоже была, но ее снимали во дворах. Причем дрались порой не на жизнь, а на смерть. Сегодня дворовая культура практически разрушена. Конфликты перебазировались в школу.

При этом причины детской агрессии всегда в семье. Это не значит, что родители во всем виноваты. Они могут недостаточно уделять ребенку внимания, ведь некоторые сутками находятся на работе. Или, напротив, излишне опекать его, когда взрослый не воспринимает ребенка как личность, а пытается все решать за него. Бывает, что виной всему конфликты между самими родителями: с ребенком они добрые, но он считывает напряженность между взрослыми и невольно вымещает накопившееся зло на других.

Агрессия возникает из-за накопленного стресса и невозможности выразить ее адекватным способом. Но если акцентировать внимание лишь на негативных поступках ребенка, он, скорее всего, и зациклится именно на них. Такое происходит часто. Хулигана то и дело отсаживают на последнюю парту, выгоняют из класса, а нужно, наоборот, поддерживать сильные качества - они есть абсолютно у всех детей. Важно работать и с классом. Активные и агрессивные дети быстро становятся изгоями - одноклассники сами провоцируют их и подначивают. В советское время была хорошая традиция: ребята занимались с отстающими и хулиганами. Это учило ответственности, альтруизму, и самый отпетый хулиган мог почувствовать, что не одинок.

Эдиса Мамырова, учитель, работающая в многонациональной школе Екатеринбурга

- Когда возникает драка между ребятами, я их усаживаю всех вместе, и мы начинаем разговаривать. Если кто-то срывает урок, весь класс встает и с укором говорит: "Ну, спасибо тебе!" Знаете, это работает. А вообще, я стараюсь в каждом видеть что-то хорошее и учу даже самых неуправляемых ребят видеть это хорошее в себе.