Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш перешел в "Локомотив"

Сразу два участника групповой стадии Лиги чемпионов от России - "Зенит" и "Локомотив", усилили составы. Питерский клуб объявил о переходе Вендела из "Спортинга", а москвичи подписали форварда "Порту" Зе Луиша.

С самого начала трансферного окна "Локомотив" пытался приобрести нападающего. Близок к переезду в столицу был экс-бомбардир "Баварии" и "Ювентуса" Марио Манджукич, но в последний момент, когда казалось, что сделка неминуема, переход хорвата сорвался.

С учетом участия в Лиге чемпионов "Локомотиву", разумеется, необходимо было усиление. И "красно-зеленые" все же приобрели форварда, да какого - экс-игрока "Спартака" Зе Луиша, который внес немалый вклад в чемпионство "красно-белых" в 2017 году.

Москву Зе Луиш покинул летом 2019 года, подписав контракт с "Порту". Однако с "драконами" у футболиста из Кабо-Верде не сложилось. Если поначалу он попадал в стартовый состав, то в какой-то момент главный тренер команды Сержиу Консейсао перестал доверять Зе Луишу. Сложно сказать, сумеет ли он вернуть былую форму в "Локомотиве", но решение о смене обстановки кажется логичным.

Что касается Вендела, то "Зенит" заплатил за него еще одному португальскому клубу - "Спортингу", 20 миллионов евро. Этот переход стал самым дорогим для команд РПЛ в летнее межсезонье.

А в воскресенье закрылось трансферное окно в Европе. Оно получилось не столь богатым на события, как в предыдущие годы. Причина тому - наличие финансовых проблем клубов в связи с коронавирусом. И все же в основном гранды хоть и не были столь активны, как раньше, но все же сумели усилить составы. На этом фоне достаточно странно было наблюдать за чемпионом Испании "Реалом". Мадридский клуб впервые за 40 лет не подписал летом ни одного игрока. После аренды в стан "королевского клуба" вернулись Альваро Одриосола ("Бавария"), Андрей Лунин ("Овьедо") и Мартин Эдегор ("Реал Сосьедад").