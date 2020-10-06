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Рубрика: Общество

Бюллетень через интернет

Электронные больничные можно загрузить через портал госуслуг
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 225(8279)
Проверить электронный больничный теперь можно на едином портале госуслуг. О запуске нового сервиса сообщило минцифры.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Теперь все изменения документа можно отслеживать прямо в личном кабинете на портале или в мобильном приложении.

Фото: monstarrr_ / istock
Новые правила оформления больничных начнут действовать с 14 декабря

"Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются", - поясняет директор департамента цифрового государственного управления минцифры Сергей Цветков.

В личном кабинете будет доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации и враче, выдавшем документ, а также периоде нетрудоспособности. Данные поступают из Фонда социального страхования (ФСС). Помимо этого пользователи портала будут получать оповещения обо всех изменениях - открытии, продлении, закрытии и других. За сутки после запуска нового сервиса направлено уже более 200 тыс. таких оповещений.

В электронном виде больничные листы можно оформлять с 2017 года (в режиме онлайн информация по ним доступна на сайте ФСС). Пока такая возможность доступна сотрудникам не всех компаний.

Предполагается, что электронные больничные полностью заменят бумажные с 2022 года. До этого момента "классический" вариант больничного можно использовать наравне с цифровым. Сейчас ФСС активно переходит на электронное взаимодействие с медицинскими учреждениями и страховыми компаниями.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги Правила выдачи и оплаты больничного

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