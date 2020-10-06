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06.10.2020 16:48
Рубрика: Власть

Электронные больничные появятся на портале госуслуг

Текст: Ирина Алпатова
На едином портале госуслуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), сообщили в Минцифре. Информация о них будет поступать из Фонда социального страхования.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

"Работнику теперь не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации: данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются", - отметил директор Департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергей Цветков.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности, будут доступны в личном кабинете на портале и в мобильном приложении. Также там будет информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.

За прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тыс. оповещений пользователям портала госуслуг, сообщают в министерстве.

Чтобы оформить электронный больничный, организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности.

Власть Право Личные документы Правительство Минцифры Правила выдачи и оплаты больничного

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