Электронные больничные появятся на портале госуслуг

На едином портале госуслуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), сообщили в Минцифре. Информация о них будет поступать из Фонда социального страхования.

"Работнику теперь не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации: данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются", - отметил директор Департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергей Цветков.

Оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности, будут доступны в личном кабинете на портале и в мобильном приложении. Также там будет информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.

За прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тыс. оповещений пользователям портала госуслуг, сообщают в министерстве.

Чтобы оформить электронный больничный, организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности.