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06.10.2020 22:07
Рубрика: Спорт

Футболист "Локомотива" Рыбусь заразился коронавирусом

Текст: Артур Нанян

Защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбусь заразился коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил менеджер сборной Польши Якуб Квятковский.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Рыбусь сдал положительный тест в расположении своей национальной команды. Главный тренер этой сборной Ежи Бржечек заявил, что вместо игрока "Локомотива" будет вызван другой футболист.

Напомним, что Рыбусь перешел в стан "красно-зеленых" летом 2017 года из "Лиона". В нынешнем сезоне поляк принял участие в девяти встречах Премьер-лиги. Контракт игрока с "Локомотивом" истекает летом следующего года.

Тем временем

Бывший полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу вернулся в "Спортинг", сообщает пресс-служба португальского клуба. За лиссабонскую команду он выступал с 2011 по 2016 год, после чего перешел в "Интер". Прошлый сезон португалец на правах аренды провел в стане "железнодорожников".

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