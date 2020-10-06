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Рубрика: Происшествия

Аферисты бьют рекорды

Генпрокуратура сообщила о росте числа мошенничеств
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(8279)
Число мошенничеств в России за 8 месяцев текущего года выросло на треть - до 218,5 тысячи. Чаще всего аферисты находят жертв в Москве, Мурманской области и Удмуртии. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры России, опубликованные в свежем выпуске сборника о состоянии преступности в стране (за январь-август 2020 года).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В текущем году чаще других подвергались таким преступлениям лица, проживающие в Москве (232,1 факта на 100 тысяч граждан), Мурманской области (226,3) и Удмуртской Республике (224). Наибольший прирост числа зарегистрированных мошенничеств зафиксирован в Санкт-Петербурге (в 2,8 раза, до 6653)", - отмечается в материалах надзорного ведомства.

Фото: photoxpress
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По данным Генпрокуратуры, начиная с января 2019 года в России сохраняется устойчивая тенденция к увеличению различного рода мошенничеств. Сейчас в структуре преступности их доля составляет почти 16 процентов, то есть практические каждое шестое зарегистрированное преступление совершается по статье 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". 5 лет назад этот показатель был вдвое меньше (7,8 процента).

В то же время количество мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа, выросло более чем в два раза. Таких преступлений не зарегистрировано только в одном регионе - Ингушетии. "В два раза больше выявлено мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа - 20 852 преступления (+107,8%). Рост числа указанных преступлений в разной степени зафиксирован в 75 регионах", - говорится в документе.

В абсолютном выражении их наибольшее количество выявлено в Саратовской и Омской областях.

Каждое шестое преступление совершается по статье 159 Уголовного кодекса "Мошенничество"

В надзорном ведомстве отметили, что больше половины всех киберпреступлений совершается с использованием интернета (182,6 тысячи), свыше 42 процентов - при помощи средств мобильной связи (135,8 тысячи).

Происшествия Преступления Правительство Генпрокуратура

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