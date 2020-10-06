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Рубрика: Власть

Прослушке не верить

Граждане смогут обжаловать секретные действия спецслужб
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 226(8280)
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение два законопроекта, которые прописывают процедуру обжалования оперативно-разыскных мероприятий. Речь о тайных операциях спецслужб в отношении человека: прослушивание телефонов, чтение электронной почты и прочее наблюдение.
Безусловно, спецслужбы никогда не ставят человека в известность о наблюдении за ним. Но иногда он узнает об этом задним числом. И бывает, что вопрос законности действий секретных агентов становится принципиально важным для решения судьбы человека. Фото: iStock Безусловно, спецслужбы никогда не ставят человека в известность о наблюдении за ним. Но иногда он узнает об этом задним числом. И бывает, что вопрос законности действий секретных агентов становится принципиально важным для решения судьбы человека. Фото: iStock
Безусловно, спецслужбы никогда не ставят человека в известность о наблюдении за ним. Но иногда он узнает об этом задним числом. И бывает, что вопрос законности действий секретных агентов становится принципиально важным для решения судьбы человека. Фото: iStock

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год суды удовлетворили 514 тысяч ходатайств компетентных органов на прослушивание телефонов или чтение переписки. "Нет" в таких случаях говорится крайне редко, хотя примеры есть. Сам человек, естественно, в известность не ставится, в том и задумка.

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Еще суды завизировали 159,8 тысячи разрешений спецслужбам получить в банках информацию, составляющую банковскую тайну. Иногда гражданин задним числом все-таки узнает, что был объектом тайной разработки, и вопрос, правильно ли были выданы разрешения на секретную операцию, становится принципиальным. От этого зависит, может ли принять суд доказательства, полученные в ходе негласной работы.

Минюст предлагает прописать такое правило: если оперативная работа проводилась в рамках расследования преступлений, жалобы рассматриваются по УПК. Однако спецслужбы могут проводить негласные мероприятия и в других случаях, например, проверяя человека при оформлении ему допуска к государственной тайне. В таких случаях жалобы будут рассматриваться по Кодексу административного судопроизводства.

По словам cоветника Федеральной палаты адвокатов Евгения Рубинштейна, при проведении оперативно-разыскных мероприятий могут быть затронуты различные права граждан, в том числе конституционные. "Например, права на тайну личной жизни, телефонных переговоров, право собственности и многие другие, - говорит он. - Для их защиты и недопущения произвольного вмешательства необходимы соответствующие процессуальные гарантии".

Прямая речь

Борис Золотухин, адвокат

Задачи оперативно-разыскной деятельности определены в законе и на первый взгляд связаны исключительно с раскрытием преступлений, выявлением и розыском лиц, их совершающих. Но вот анализ статьи 8 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" позволяет заключить, что основаниями для проведения оперативно-разыскных мероприятий являются необходимость сбора данных для принятия решений о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, и многие иные случаи, не имеющие никакого отношения к уголовному процессу.

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Но если деятельность осуществляется вне уголовного процесса, речи об обжаловании результатов оперативно-разыскной деятельности в порядке УПК РФ быть не может.

К тому же далеко не всегда результаты оперативно-разыскных мероприятий по выявлению преступлений становятся материалами уголовного дела и доказательствами, зачастую они остаются нереализованными материалами дел оперативного учета. При полном теоретическом наличии права обжалования таких оперативно-разыскных мероприятий в реальности возникает проблема. Но возможность оспаривания судебных постановлений о проведении оперативных мероприятий должна быть не декларативной.

Власть Право Права человека Правительство Минюст Законопроекты и комментарии

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