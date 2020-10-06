Истребитель Су-27 сопроводил военные самолеты Британии над Черным морем

Во вторник Национальный центр управления обороной РФ сообщил о четырех иностранных самолетах, которые 6 октября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря. Они приближались к нашей государственной границе.

Для опознания воздушных целей в небо подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне Южного военного круга. Его пилот приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун" и самолет-заправщик КС-3 ВВС Великобритании. Затем Су-27 сопроводил их над акваторией Черного моря.

Сообщается, что после разворота иностранных военных бортов от госграницы РФ наш истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что полет российского перехватчика выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ британскими самолетами не было допущено.

Подобные провокационные рейды у наших рубежей иностранные самолеты проводят постоянно. Не далее, как в минувший у границы РФ пролетели разведывательные борта Германии и Швеции. Воздушные шпионы появляются не только над Черным морем, но и над Балтикой, и северными морями. Особенно в таких шпионских рейдах усердствуют американцы. Стараются не отставать их союзники по НАТО. Но прежде те же британцы, как правило, "осваивали" наши приграничные зоны над Балтикой. Теперь вот летают и над Черным морем.

Чтобы отогнать чужаков от российских рубежей, в небо нередко поднимают истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО.