Минюст исключил из проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях наказание за отказ от вакцинации. В ведомстве подтвердили эту информацию "Российской газете", подчеркнув, что решение принято по результатам публичного обсуждения законопроекта, которое проходило в период с 29 мая по 26 июня.

Спорная статья, от которой в минюсте все же решили отказаться, предусматривала штраф за отказ от вакцинации, медосмотров и гигиенического воспитания от 5 тыс. до 7 тыс. руб. для физических лиц, от 10 тыс. до 20 тыс. для индивидуальных предпринимателей и от 20 тыс. до 30 тыс. руб. для организаций.

7 тысяч рублей мог составить для граждан штраф за отказ от вакцинации. Но эту норму из проекта КоАП решено исключить

Таким образом, вакцинация в России остается добровольной. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что каждый житель страны должен самостоятельно решить, будет ли он прививаться против новой коронавирусной инфекции или ставить прививку от гриппа. "Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вакцинация - это личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и за здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей", - сказал президент.