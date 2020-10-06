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Рубрика: Общество

Поступление без наказания

Как выбрать хорошего репетитора
Текст: Ирина Борисова
Российская газета - Неделя № 226(8280)
На календаре - середина осени, родители кинулись искать репетиторов. Спрос на них в этом году заметно вырос, особенно в регионах. По данным одного из интернет-порталов, почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Три месяца дистанционки, отмена ОГЭ - все это сказалось на успеваемости.
Бывает, ученик не нравится репетитору. Или наоборот. Не стесняйтесь сказать "нет", если что-то не устраивает. Фото: GettyImages / Sinenkiy Бывает, ученик не нравится репетитору. Или наоборот. Не стесняйтесь сказать "нет", если что-то не устраивает. Фото: GettyImages / Sinenkiy
Бывает, ученик не нравится репетитору. Или наоборот. Не стесняйтесь сказать "нет", если что-то не устраивает. Фото: GettyImages / Sinenkiy

По каким предметам чаще всего нужны репетиторы? Математика, русский и иностранный языки. За математикой и русским лучше всего идти к школьным учителям, а вот с иностранным языком ситуация иная. Восемь советов тем, кто ищет репетитора по иностранному.

Фото: iStock
Чему и за сколько репетиторы учат школьников

1. Если вам нужен репетитор, чтобы подтянуть успеваемость в школе, имейте в виду - иностранный язык не будет обязательным предметом на ЕГЭ в 2022 году, как это планировалось прежде. Так что репетитор для подготовки к ЕГЭ понадобится лишь тем, кому экзамен нужен для поступления в вуз. Это все языковые факультеты университетов, МГИМО, МГЛУ, некоторые другие факультеты вузов, например "мировая экономика", "экономика", "юриспруденция", "государственное и муниципальное управление" в ВШЭ. Поэтому не переплачивайте деньги за строчку в объявлении: "готовлю к ЕГЭ". Если уж ЕГЭ нужен, то лучше пойти на платные подготовительные курсы в выбранный вуз.

2. Хотите, чтобы ребенок научился говорить на иностранном языке - присмотритесь к частным языковым школам. Они нацелены на то, чтобы научить человека свободно общаться и понимать иностранную речь. Как правило, языковые школы расположены в оживленных районах, в центре города. В Москве бывает так, что в разных подъездах одного офисного здания находятся несколько языковых школ - не удивляйтесь этому, преподаватели везде будут разные.

3. Попросите провести пробное занятие. Оно может быть платным или бесплатным. Иногда школы просят символическую сумму, допустим, 100 рублей. Полноценного урока ждать, конечно же, не стоит. Это занятие школе нужно для того, чтобы определить уровень знаний ученика, а вам - чтобы оценить преподавателя. Воспользуйтесь этим. И не стесняйтесь сказать "нет", когда что-то не устроило.

За математикой и русским лучше всего идти к школьным учителям

4. Если выбираем очные занятия, есть смысл посмотреть, сколько аудиторий у школы. Чем больше - тем лучше. Проще будет подобрать подходящие часы для занятий. Извините, кулер с водой и туалет обязательны. Поговорите с методистом - в нормальной школе будет методист, а не только администраторы, которые отвечают на звонки, попросите показать учебники, поинтересуйтесь образованием преподавателей. Хорошо, если школа работает хотя бы лет 5-7.

5. Отзывы в интернете бывших учеников имеют значение, но отнеситесь к ним спокойно. Недовольные обычно гораздо активнее тех, кого учеба устроила.

6. В языковых школах работает много молодежи, текучка кадров есть. Кто-то уехал, кто-то женился, кто-то родил - дело житейское. Будьте готовы к тому, что преподаватели могут меняться.

Фото: iStock
Родители стали нанимать репетиторов уже в первом классе

7. Если все устраивает, берите пакет с большим количеством часов. Это выгоднее. На заметку: 10-12 часов для школьника - это вообще ни о чем, чуть больше месяца занятий. Надо хотя бы три месяца, чтобы увидеть результат. Заниматься языком следует не меньше двух раз в неделю. Лучше два занятия по 45 минут, чем одно на полтора часа. И проследите за тем, чтобы репетитор обязательно давал домашнее задание. В каникулы все языковые школы работают. Используйте это время.

8. Скорее всего, в частной языковой школе вас попросят потратиться на учебники иностранных издательств и рабочие тетради к ним. Это примерно 3-4 тысячи рублей за комплект. Может быть и больше. Не отказывайтесь. Смысл в покупке учебников есть. Они красочные, интересные, с современным содержанием и методически выверенные.

Общество Образование "РГ"-советы

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