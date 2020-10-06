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Лоза обрушился с критикой на современных юмористов за пошлость

Новости
    06.10.2020, 21:30
Текст:   Олег Усков

Советский, российский музыкант и автор песен Юрий Лоза поделился с подписчиками своего Facebook очередным культурологическим наблюдением. На этот раз он сообщил, что в выходные "краем глаза посмотрел несколько юмористических передач". И в результате был "неприятно поражен возросшим уровнем скабрезности, несущейся с экрана".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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При этом особо Юрия поразила реакция публики - "молодые зрители обоих полов настолько привыкли к матам, а также к пошлым шуткам про гениталии и беспорядочный секс, что становится страшно за их детей", негодует артист.

Он добавил, что "нельзя подменять мораль, чувства, влюбленность, ухаживания, да и саму любовь случайными потрахушками".

В результате - уверен Лоза - когда через некоторое время хохочущая над пошлым юмором публика попытается "начать со своими отпрысками разговор о добре и зле, о плохом и хорошем, о тех же внуках, наконец, взращенное подобными передачами циничное поколение пошлет их куда подальше".

Фото: kinopoisk.ru
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И тогда - пророчит Юрий - уже никого не рассмешит этот анекдот: "Режиссер получает "Порно-Оскара" за самый смелый фильм года. "Должен признаться, - говорит он со сцены, - что я испытываю сегодня двойственные чувства: с одной стороны, я счастлив, что получил эту премию, но с другой стороны, когда я подумаю, что сюжет фильма был взят из дневника моей пятнадцатилетней дочери..."

"Молодые зрители не смотрят телевизор. А те, что в зале, смеются за деньги. Так что всё хорошо. Уровень морали у подростков, по ощущению, в разы выше нашего", - тут же просветили музыканта.

После чего в комментариях, по традиции, поднялась оживленная дискуссия.

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