Минфин упростит маркировку алкоголя

Минфин разработал упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь, сообщили в ведомстве.

По ним для получения марок производителям не потребуется предъявлять такие документы как обязательство об использовании марок и документ, подтверждающий его исполнение; отчет об использовании ранее выданных марок; копии лицензии и договора поставки (для импортеров); расчет потребности в марках. Достаточно будет просто предоставить заявление, поданное через ЕГАИС.

"Требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году "помарочного" учета алкогольной продукции, который позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции", - пояснили в Минфине.

Кроме того, по новым правилам будут унифицированы типы марок для импортного и отечественного алкоголя - для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки. Таким образом, полномочия по выдаче марок будут централизованы в одном ведомстве - Росалкогольрегулировании.

Правда, цена федеральной специальной марки по новым будет индексирована. Последняя индексация проводилась в 2018 году.

"В рамках общественного обсуждения предлагается определить оптимальный уровень цены, который позволит производителю обеспечить необходимый уровень качества марки для их эффективного применения, и одновременно не будет обременительным для бизнеса", - рассказали в Минфине.

В проекте постановления предлагается установить цену одной марки в размере 1,89 рублей - на 20 копеек больше, чем установлено сейчас (1,69 рублей).

По данным "ГОЗНАК", такое повышение объясняется индексацией стоимости марки на уровень инфляции, индексацией заработной платы, а также ростом общепроизводственных затрат на содержание резервных программно-аппаратных средств ЕГАИС, общехозяйственных затрат на расширение складов из-за необходимости увеличить запасы готовой продукции, затрат на доставку марок для сокращения ее сроков, используя перевозки авиатранспортом.

"Индексация цены позволит производителю и в дальнейшем обеспечивать высокую степень защиты марок, исключающую какую-либо возможность их подделки и повторного использования", - считают в министерстве.

Напомним, по действующему порядку алкогольная продукция, произведенная в России, маркируется федеральными специальными марками, которые выдаются Росалкогольрегулированием. Весь алкоголь, который ввозиться (импортируется) на территорию страны, маркируется акцизной маркой на алкоголь, выдаваемой таможенными органами.