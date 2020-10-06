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06.10.2020 17:08
Рубрика: Общество

Минприроды: Работы по восстановлению лесов к октябрю выполнены на 72%

Текст: Сергей Тихонов

К началу октября работы по восстановлению лесов проведены на площади почти 800 тыс. гектаров, что составляет 72% от их запланированного на этот год объема в нацпроекте "Экология". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды на официальном сайте ведомства.

Фото: РИА Новости
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"Несмотря на пандемию, лесовосстановительные работы идут по графику, а территории, на которых они уже проведены, на 7% больше, чем годом ранее, - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии ‒ руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. Он уточнил, что до конца сезона планируется провести восстановление лесов на площади 1,1 млн гектаров.

К 2024 году планируется достичь стопроцентного баланса между той площадью лесов, которая выбывает, и той, что восстанавливается. Такая цель поставлена в федеральном проекте "Сохранение лесов", входящего в нацпроект "Экология". В 2020 году на мероприятия по увеличению площади восстановления лесов из средств федерального бюджета выделено 2,4 млрд рублей.

В этом году 176 тыс. га пришлось на искусственное восстановление лесов - посадку деревьев ручным или механизированным способом. Это делается там, где лес не может вырасти сам, естественным образом. Также искусственное восстановление лесов помогает воспроизводству ценных пород деревьев. В зависимости от природно-климатических условий регионы высаживают сосну, ель, кедр, дуб, лиственницу, ясень и другие. Сейчас план по этим видам работ выполнен на 88%, подчеркивается в сообщении.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Самые большие площади восстановления лесов приходятся на Сибирь, Северо-Западные районы страны и Дальний Восток, то есть регионы, где ведется активная лесозаготовка. В Сибири в этом году работы будут проведены на площади 290 тыс. га, на Северо-Западе - 268 тыс. га и на Дальнем Востоке - 255 тыс. га. Планы сейчас выполнены на 78%, 74% и 59% соответственно.

В этих частях страны производится не искусственная посадка, а содействие естественному восстановлению леса. Здесь главная задача - сохранить жизнеспособный подрост, обеспечить уход и создать благоприятные условия для появления самосева ценных пород деревьев. В этом случае, основной объем работ по восстановлению леса приходится на осень в период заготовки древесины.

Общество Экология Правительство Минприроды

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