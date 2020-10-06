Миронов: Путин поручил изучить вопрос индексации для работающих пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам - об этом сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Глава государства ранее встретился с лидерами фракций, которые представили свои инициативы. Миронов еще перед встречей сообщил журналистам, что поставит "вопрос об обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров в соответствии с принятой поправкой в Конституцию". Дело в том, что в поправках к Основному закону, принятых в июле, прямо говорится о том, что пенсии в России должны ежегодно индексироваться вне зависимости от того, работает пенсионер или нет, отметил парламентарий.

По итогам встречи главы государства с лидерами фракции Миронов сообщил, что озвучил эту тему. "Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения", - сказал политик, которого цитирует ТАСС.