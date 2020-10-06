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06.10.2020 17:50
Рубрика: Власть

Мишустин напомнил об односторонних санкциях со стороны Украины

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Доме правительства с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, который приехал с просьбой, чтобы Москва рассмотрела возможность снятия санкций против отдельных предприятий Украины.

Оппозиционное движение, заметил глава российского кабинета министров, давно и последовательно выступает за укрепление торгово-экономических отношений между странами. И что еще важнее - за возвращение нормального общения людей. "Культурно-исторические ценности между нашими народами скрепляют отношения многих людей, и, к сожалению, не все семьи, друзья могут на сегодняшний день беспрепятственно общаться. Это грустно, но мы приветствуем эти усилия, и хочу вас поблагодарить за эти усилия", - обратился Мишустин к гостю.

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Медведчук текущие отношения считает крайне негативными. "Но поверьте мне, что в Украине достаточное количество людей, которые хорошо относятся к России, которые верят, что вернутся те времена, когда у нас были и торгово-экономические отношения, как это было до 2013 года, перед кризисом 2014 года, когда у нас вернутся дружеские отношения между странами, между народами", - заверил он.

- Потому что то, что произошло потом при Порошенко и, к сожалению, происходит сегодня, это, я считаю, вопиющий фактор несправедливости между двумя народами, между двумя соседями, которых объединяет тысячелетняя история, которых объединяет одна вера, которых объединяет язык, - подчеркнул украинский политик.

О встрече с премьер-министром России Виктор Медведчук попросил не просто ради слов о дружбе. Он приехал в Москву с многочисленными просьбами самих украинцев о частичной отмене российских ответных санкций против украинских компаний, в первую очередь против предприятий машиностроения. Часть из них была сориентирована на экспорт в Россию и теперь работает только на 10-30 процентов от своих возможностей, что, по словам политика, ведет к потере работы для 150 тысяч человек.

Он повторил, что верит в те времена, когда санкции, угробившие экономику его страны, будут отменены. "В будущем это произойдет. Может быть, нужно к этому будущему готовиться", - предположил он.

Фото: РИА Новости
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Михаил Мишустин был вынужден снова напомнить, что санкционное противостояние начала не Россия: "Фактически эти санкции в одностороннем порядке были реализованы украинской стороной и, к сожалению, не только против юридических лиц и физических лиц, но и секторальные, то есть против целых секторов экономики". Это привело к сокращению товарооборота, а продукцию из Украины на российском рынке заменили производители России и других стран.

В то же время глава правительства пообещал внимательно изучить предложения "Оппозиционной платформы - За жизнь" и попробовать найти соответствующее решение. "Если это будет возможно", - оговорился Мишустин.

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