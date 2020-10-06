На Новый год предлагают туры от Сочи до Териберки

Туроператоры уже начали продажи новогодних туров по России, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Пока закрыты многие зарубежные направления, внутри страны предложений стало больше.

Туроператоры предлагают поехать любоваться северным сиянием. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Россияне уже начали планировать и бронировать зимние путешествия.

Выбрать есть из чего. Например, туркомпании уже открыли для бронирования зимние экскурсионные туры к Деду Морозу в Великий Устюг, сообщили в АТОР. Такие сказочные путешествия запланировали практически все крупнейшие туроператоры в России. Например, "Туи" предлагает тур на 3 ночи на поезде "Сказочный экспресс к Деду Морозу" с выездом из Москвы 2 января. Стоит путешествие с проездом в плацкарте и размещением в двухместном номере от 24 тысяч рублей на человека. "Тез Тур" приглашает в Великий Устюг на "Чаепитие с Дедом Морозом". В Coral Travel также предлагают новогодние и рождественские туры на родину Деда Мороза в Великий Устюг из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Создать ощущение новогоднего волшебства россиянам туркомпании готовы не только за счет визитов к сказочным героям. В этом сезоне туристам предлагают различные тематические туры на Север. Популярность таких путешествий растет. Например, "Туи" предлагает программу "Новогодние приключения в Русской Лапландии" с 30 декабря на 5 ночей. То есть новогоднюю ночь туристы могут встретить среди настоящих снегов. Путешествие обойдется от 44 тысяч рублей на человека с размещением в двухместном номере. В программу включены обзорные экскурсии по Североморску и Мурманску с посещением музея-ледокола "Ленин". Есть даже автобусные туры в Териберку - старинный рыболовецкий поселок в Мурманской области, ставший особенно известным после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Из этого поселка можно увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Туристам также покажут этнографический музей под открытым небом "Самь Сыйт".

Новогодние туры стоят от 30 тысяч рублей на человека

В Новый год популярны также вояжи на горнолыжные склоны. Например, можно отправиться в горный туркластер Сочи на Красную Поляну.