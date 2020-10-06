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Рубрика: Экономика

Ветер Севера

На Новый год предлагают туры от Сочи до Териберки
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 226(8280)
Туроператоры уже начали продажи новогодних туров по России, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Пока закрыты многие зарубежные направления, внутри страны предложений стало больше.
Туроператоры предлагают поехать любоваться северным сиянием. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Россияне уже начали планировать и бронировать зимние путешествия.

Выбрать есть из чего. Например, туркомпании уже открыли для бронирования зимние экскурсионные туры к Деду Морозу в Великий Устюг, сообщили в АТОР. Такие сказочные путешествия запланировали практически все крупнейшие туроператоры в России. Например, "Туи" предлагает тур на 3 ночи на поезде "Сказочный экспресс к Деду Морозу" с выездом из Москвы 2 января. Стоит путешествие с проездом в плацкарте и размещением в двухместном номере от 24 тысяч рублей на человека. "Тез Тур" приглашает в Великий Устюг на "Чаепитие с Дедом Морозом". В Coral Travel также предлагают новогодние и рождественские туры на родину Деда Мороза в Великий Устюг из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Создать ощущение новогоднего волшебства россиянам туркомпании готовы не только за счет визитов к сказочным героям. В этом сезоне туристам предлагают различные тематические туры на Север. Популярность таких путешествий растет. Например, "Туи" предлагает программу "Новогодние приключения в Русской Лапландии" с 30 декабря на 5 ночей. То есть новогоднюю ночь туристы могут встретить среди настоящих снегов. Путешествие обойдется от 44 тысяч рублей на человека с размещением в двухместном номере. В программу включены обзорные экскурсии по Североморску и Мурманску с посещением музея-ледокола "Ленин". Есть даже автобусные туры в Териберку - старинный рыболовецкий поселок в Мурманской области, ставший особенно известным после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Из этого поселка можно увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Туристам также покажут этнографический музей под открытым небом "Самь Сыйт".

Новогодние туры стоят от 30 тысяч рублей на человека

В Новый год популярны также вояжи на горнолыжные склоны. Например, можно отправиться в горный туркластер Сочи на Красную Поляну.

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