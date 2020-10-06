Госкомпания "Автодор" получила разрешение на строительство обхода Ростова-на-Дону на трассе М-4 "Дон". Важный инфраструктурный проект, известный как "Обход Аксая", позволит сократить время в пути от Москвы до Черного моря на полтора часа.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Долгосрочное инвестиционное соглашение с подрядчиком предполагает, что обход будет платным после завершения всех работ по реконструкции и строительству.

Уже началась заготовка материала для отсыпки земляного полотна, строительство временных производственных баз и подъездов в рамках пятого этапа проекта, сообщили в госкомпании.

Общая протяженность обхода составит 65 километров. Проект реализуют поэтапно. В рамках пятого этапа предстоит построить участок протяженностью 35,5 километра с тремя транспортными развязками, восемью путепроводами и пятью мостами. В частности, в девяти километрах от существующего Аксайского моста на трассе "Дон" построят новый мост через Дон протяженностью 1,9 км.

Как отмечают в госкомпании, участок пройдет в сложных гидрогеологических условиях и при высокой насыщенности инженерными сооружениями. Часть обхода Аксая пройдет в поймах рек Дон, Аксай, Черкасская. Потребуется устроить насыпь земляного полотна со средней высотой до 7-8 метров, а на отдельных участках - до 18 метров.

Подготовка территории под строительство обхода началась еще в 2018 году с работ по оформлению земельных участков для будущего строительства. Перестраивались коммуникации, велись археологические раскопки и поиск боеприпасов военных лет. Теперь перед дорожниками стоит задача досрочно завершить строительство четырехполосного участка в 2023 году, чтобы разгрузить сеть Ростова-на-Дону и вывести транзитный трафик с существующей трассы М-4 на новый обход, где можно будет развивать скорость в 130 километров в час.

Трасса М-4 "Дон" - основа федеральной дорожной сети региона на пути с севера на юг. Действующая автодорога в районе Ростова-на-Дону давно исчерпала свою пропускную способность. В пиковые нагрузки интенсивность движения достигает 117 тысяч автомобилей в сутки при том, что трасса рассчитана на 40 тысяч автомобилей в сутки. Пуск нового участка позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе и повысит транспортную доступность мегаполиса. Новая трасса свяжет его с девятью муниципалитетами. Транзитный транспорт пойдет без препятствий, туристам станет проще добраться на машине до моря.