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06.10.2020 15:27
Рубрика: Власть

Нарышкин: Закавказье может превратиться в плацдарм для террористов

Текст: Екатерина Забродина

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. В Москве обеспокоены тем, что вооруженный конфликт притягивает международных террористов, говорится в заявлении ведомства, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Нас не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций", - заявил Сергей Нарышкин. По его словам, из зоны непосредственного конфликта боевики могут проникнуть в соседние с Азербайджаном и Арменией страны, включая Россию. У СВР есть информация о том, что в зону конфликта перебрасываются боевики с Ближнего Востока, в том числе из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и других группировок. На боевых действиях вокруг Нагорного Карабаха хотят заработать уже тысячи иностранных наемников, говорят в СВР.

При этом в Москве уверены, что стороны конфликта все же сядут за стол переговоров при посредничестве международных сил, включая Минскую группу ОБСЕ, сопредседателем которой выступает Россия.

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