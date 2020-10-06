Нурмагомедов готовится к бою с Гэтжи как к войне

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов серьезно настроен на бой с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Поединок состоится совсем скоро - 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Нурмагомедов опубликовал на своей странице в "Инстаграме" свежее видео с эффектными моментами спаррингов. В конце записи появилась надпись на английском: "Готов к поединку". В комментариях Хабиб усилил посыл, безусловно, адресованный его сопернику: "Готов к войне".

Гэтжи тоже не отстает в плане своего продвижения и пиара. Американец пообщался с журналистами во время медиадня UFC 254 и рассказал, какой у него план.

- Моя уверенность, вероятно, является моим самым большим преимуществом в сочетании с моей силой, и тренером, который у меня есть, - приводит слова Гэтжи портал AllBoxing. - Я не думаю, что смогу победить Хабиба в борцовском поединке, поэтому я не был сосредоточен на борьбе. Но я постоянно работаю над своей защитой. Я должен сконцентрироваться на том, чтобы не стоять у сетки. Я попытаюсь заставить его сдаться после приема. Я хочу, чтобы он сдался. Я хочу, чтобы он знал, что я лучший спортсмен.

Но фаворит предстоящего боя все равно Нурмагомедов. Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Эдди Альварес считает, что Хабиб завершит бой болевым или удушающим приемом.

- Я начал изучать Хабиба. Он так доминирует, что этому требуется объяснение, - цитирует Альвареса AllBoxing. - Нужно посмотреть на дистанцию Хабиба от соперника. Она идеальна. Он либо слишком недосягаем для вас, либо слишком близок. Он никогда не был в бою в опасности. Едва найдете такие эпизоды, где Хабиб оказывался на такой дистанции, какая нужна Гэтжи, чтобы причинить ущерб. Джастину нужно выйти на свою дистанцию, а там Хабиб никогда не появится. Хабибу не нужно менять стиль, чтобы победить Джастина.

Между тем вызов был брошен еще одному нашему чемпиону UFC - в легчайшей весовой категории - Петру Яну. О своем желании подраться с ним заявил американский боец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг. Напомним, Ян выиграл пояс в июле, победив бразильца Жозе Алду.