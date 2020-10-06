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6 октября 2020 г.

Закон Оренбургской области от 30 сентября 2020 года № 2411/664-VI-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2021 год"

Дата подписания 30 сентября 2020 г.
Опубликован 6 октября 2020 г.

Принят Законодательным Собранием области 23 сентября 2020 года

Статья 1

Величина прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2021 год устанавливается в размере 8 561 рубля.

Статья 2

Величина прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области применяется в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". Применение величины прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области для других целей не допускается.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

Губернатор Оренбургской области Д.В.Паслер



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